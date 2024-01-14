موعد مباراة تونس القادمة ضد ناميبيا في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب تونس ضد منتخب ناميبيا في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستعد المنتخب التونسي، لبداية مشواره في كأس أمم إفريقيا، عندما يلعب امام ناميبيا، ضمن مباريات الجولة الأولى للفريقين لحساب المجموعة السادسة.

ويشارك المنتخب التونسي، في المجموعة الخامسة من البطولة، برفقة كل من جنوب إفريقيا، مالي، بالإضافة إلى منتخب ناميبيا.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة تونس وناميبيا، ضمن مباريات كأس أمم إفريقيا 2023، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة تونس وناميبيا في كأس أمم إفريقيا 2023؟

موعد مباراة تونس وناميبيا، في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2023، هو الثلاثاء 16 يناير 2024.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت تونس، السابعة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة تونس وناميبيا في كأس أمم إفريقيا 2023؟

مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 تذاع على شبكة قنوات "بي إن" القطرية، والتي تعد الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذا يمكنك متابعة مباراة منتخب تونس ضد منتخب ناميبيا على قنوات beIN Sports HD Max التي تم تخصيصها لبث مباريات البطولة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب تونس - ناميبيا الثلاثاء 16 يناير 2024،

18:00 تونس، 19:00 مصر beIN Sports HD Max أمادو جون كوليبالي

تشكيل تونش المتوقع ضد ناميبيا في كأس أمم إفريقيا 2023:

التشكيل| 4-3-3

البشير بن سعيد

علي معلول – وجدي كشريدة – منتصر الطالبي – ياسين مرياح

عيسى العيدوني – إلياس السخيري – حمزة رفيع

يوسف المساكني – إلياس عاشوري – طه ياسين الخنيسي