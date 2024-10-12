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التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
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جدول مباريات وترتيب مجموعة الجزائر في تصفيات أمم إفريقيا 2025
بلال محمد

موعد مباراة توجو والجزائر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقياتوجو v الجزائرالجزائرتوجو

تعرف على موعد مباراة توجو والجزائر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل منتخب الجزائر ضيفًا ثقيلًا على، نظيره التوجولي ضمن إطار مباريات الجولة الرابعة، من المرحلة النهائية لتصفيات كأس إفريقيا 2025.

ويحتل محاربو الصحراء المركز الأول في المجموعة الخامسة برصيد تسع نقاط جمعوها من ثلاثة انتصارات ويطمحون لمواصلة الانتصارات، للاقتراب خطوة جديدة من حسم التأهل إلى الكان بشكل رسمي.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة توجو والجزائر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة توجو والجزائر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 ؟

تقام مباراة توجو والجزائر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 يوم الإثنين 14 أكتوبر 2024 على ملعب كيجي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة مساء بتوقيت مصر والسعودية، الخامسة بتوقيت الجزائر.

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ما القنوات الناقلة لمباراة توجو والجزائر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025؟

تنقل مباراة الجزائر وتوجو في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
توجو - الجزائرالإثنين 14 أكتوبر 2024
19:00 مصر والسعودية، 17:00 الجزائر		beIN SPORTS HD 2كيجي

التشكيل المتوقع للمنتخب الجزائري أمام توجو في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025:

التشكيل|4-5-1
حراسة المرمىأسامة بن بوط
خط الدفاعرامي بن سبعيني - عيسى ماندي - محمد الأمين توجاي - آيت نوري
خط الوسطحسام عوار - آدم زرقان - هشام بوداوي
خط الهجوممحمد الأمين عمورة - رياض محرز - بغداد بونجاح
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