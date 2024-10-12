تعرف على موعد مباراة توجو والجزائر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل منتخب الجزائر ضيفًا ثقيلًا على، نظيره التوجولي ضمن إطار مباريات الجولة الرابعة، من المرحلة النهائية لتصفيات كأس إفريقيا 2025.

ويحتل محاربو الصحراء المركز الأول في المجموعة الخامسة برصيد تسع نقاط جمعوها من ثلاثة انتصارات ويطمحون لمواصلة الانتصارات، للاقتراب خطوة جديدة من حسم التأهل إلى الكان بشكل رسمي.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة توجو والجزائر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة توجو والجزائر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 ؟

تقام مباراة توجو والجزائر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 يوم الإثنين 14 أكتوبر 2024 على ملعب كيجي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة مساء بتوقيت مصر والسعودية، الخامسة بتوقيت الجزائر.

ما القنوات الناقلة لمباراة توجو والجزائر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025؟

تنقل مباراة الجزائر وتوجو في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس.

وإن كنت خارج الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب توجو - الجزائر الإثنين 14 أكتوبر 2024

19:00 مصر والسعودية، 17:00 الجزائر beIN SPORTS HD 2 كيجي

التشكيل المتوقع للمنتخب الجزائري أمام توجو في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025: