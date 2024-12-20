تعرف على موعد مباراة توتنهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

مباراة هامة في الدوري الإنجليزي تجمع كلًا من توتنهام وليفربول وسط رغبات متباينة بين الطرفين..

ليفربول يريد الفوز ولا شيء آخر من أجل مواصلة الصدارة والابتعاد عن تشيلسي وآرسنال في صراع اللقب، بينما يريد توتنهام التحسين لمركزه وهو الذي يحتل الموقع العاشر في لائحة الترتيب.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة توتنهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة توتنهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة توتنهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025، هو الأحد 22 ديسمبر 2024، على ملعب توتنهام.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة توتنهام وليفربول في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت الملعب المعلق توتنهام - ليفربول الأحد 22 ديسمبر 2024

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 TOD TV توتنهام حفيظ دراجي

تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي 2024-2025