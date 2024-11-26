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Son Heung-Min Tottenham Artem Dovbyk Roma(C)Getty Images
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جدول مباريات الدوري الأوروبي 2024-2025 والقنوات الناقلة
أحمد مجدي

موعد مباراة توتنهام وروما في الدوري الأوروبي 2024-2025 والقنوات الناقلة

الدوري الأوروبيروماتوتنهام هوتسبير v روماتوتنهام هوتسبير

تعرف على موعد مباراة توتنهام وروما في الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب "توتنهام هوتسبرز" مباراة قوية ستجمع توتنهام مع روما الإيطالي ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي 2024-2025.

روما يدخل المباراة راغبًا في الانتصار وتحقيق فوزه الثاني بالبطولة وهو الذي يحتل المركز العشرين، بينما يطمح توتنهام لمواصلة انتصاراته وهو الذي يحتل المركز السابع.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة توتنهام وروما في الدوري الأوروبي 2024-2025 والقنوات الناقلة

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ما موعد مباراة توتنهام وروما في الدوري الأوروبي 2024-2025 ؟

موعد مباراة توتنهام وروما في الدوري الأوروبي 2024-2025 هو يوم الخميس 28 نوفمبر 2024، على ملعب توتنهام هوتسبرز.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وروما في الدوري الأوروبي 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الأوروبي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة توتنهام وروما عبر قناة beIN Sports 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمشاهدة عبر الإنترنتالمعلق
توتنهام - روماالخميس 28 نوفمبر 2024،
22:00 مصر ، 23:00 السعودية		beIN Sports HD 1توتنهام هوتسبرزTODجواد بدة

تشكيل توتنهام المتوقع أمام روما في الدوري الأوروبي 2024-2025

التشكيل| 4-2-4
حراسة المرمىجوليلمو فيكاريو
خط الدفاعديستيني أودوجي - رادو دراجوسين - بن ديفيز - آرشي جراي
خط الوسطلوكاس بيرجفال - رودريجو بينتانكور
خط الهجومبرينان جونسون - ديان كولوسيفسكي - تيمو فيرنر - دومينيك سولانكي

تشكيل روما المتوقع أمام توتنهام في الدوري الأوروبي 2024-2025

التشكيل| 4-2-4
حراسة المرمىميل سيفيلار
خط الدفاعأنخيلينو - جيانلوكا مانشيني - إيفان نديكا - محمد زكي سيلك
خط الوسطمانو كوني - بريان كريستانتي
خط الهجومستيفان الشعراوي - ماتياس سولي - لورينزو بيليجريني - أرتيم دوفبيك
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