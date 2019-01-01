موعد مباراة توتنهام ضد بايرن ميونخ، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة توتنهام ضد بايرن ميونخ في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ندى الشافعي

يلتقي يوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا العملاق بايرن ميونخ بوصيف دوري الأبطال النسخة الماضية توتنهام الإنجليزي في مباراة منتظرة من قبل عشاق الساحرة المستديرة في أنحاء العالم، وستحوي المباراة مواجهة فردية بين الثنائي ليفاندوفسكي مهاجم البافاري وهاري كين مهاجم السبيرز، حيث يعتبر الاثنان من أبرز المهاجمين في العالم في الوقت الحالي.

بالطبع ستكون مباراة مثيرة، رغم أنه لا يوجد مقارنة بين الفريقين في عدد الألقاب، لكن توتنهام يعد من أقوي الفرق في الدوري الإنجليزي في الوقت الراهن، وسيحاول بالتأكيد إثبات نفسه أمام البايرن وبالطبع ستكون مهمة من أصعب مهمات الديوك الأخطبوط مانويل نوير حارس مرمي الماكينات الألمانية.

سيقام اللقاء على استاد توتنهام، والذي تعادل في الجولة الأولى تعادل مخيب أمام أوليمبياكوس اليوناني، وسيكون عليه الفوز على البافاري للعودة سريعًا للمنافسة، وبالنسبة لبايرن ميونخ فقد فاز في مباراته الأولى على النجم الأحمر بثلاثة أهداف نظيفة ليصعد مباشرةً إلى قمة المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا.

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موعد مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة توتنهام - بايرن ميونخ استاد توتنهام هوتسبير الثلاثاء 1 أكتوبر 2019،

2 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية كليمون توربين beIN SPORTS HD 5

الغيابات والتشكيل المتوقع لتوتنهام

سيغيب عن توتنهام في لقاء العملاق البافاري بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا جيوفاني لوسيلسو للإصابة، ولن يغيب أي لاعب آخر عن السبيرز.

سيبدأ بوتشيتينو بلوريس في حراسة المرمى وأمامه الرباعي أورييه وآلديرفايريلد وفيرتونخين وروز، وسيتكون الوسط من الثلاثي إيريكسن ووينكس وندومبيلي، وسيكون لاميلا هو صانع ألعاب الفريق وسيتألف الثنائي الهجومي من سون وكين.

التشكيل | 4-3-1-2

هوجو لوريس

داني روز - يان فيرتونخين - توبي آلديرفايريلد - سيرجي أورييه

تانجي ندومبيلي - هاري وينكس - كريستيان إيريكسن

إيريك لاميلا

هاري كين - سون هيونج مين

الغيابات والتشكيل المتوقع لبايرن ميونخ

سيغيب عن بايرن ميونخ في لقاء توتنهام في دوري أبطال أوروبا ليون جوريتسكا للإصابة، ولن يغيب أي لاعب آخر عن البافاري.

سيبدأ نيكو كوفاتش بنوير في حراسة المرمى وأمامه الرباعي لوكاس وبافارد وبواتينج وزوله، وسيتكون الوسط من تياجو وكيميش، وسيكون كوتينيو هو صانع ألعاب الفريق وجنابري وكومان هما الجناحان، أما الهجوم فسيقوده المخضرم ليفاندوفسكي.

التشكيل | 4-2-3-1