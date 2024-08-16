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بلال محمد

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تشلسي v مانشستر سيتيالدوري الإنجليزي الممتازمانشستر سيتيتشلسي

تعرف على موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يتزين ملعب ستامفورد بريدج، في العاصمة الإنجليزية لندن، لاستضافة القمة الأولى في الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025، والتي ستجمع تشيلسي، ومانشستر سيتي، بالجولة الأولى من البريميرليج.

ويدخل مانشستر سيتي، المباراة بمعنويات قوية بعد الفوز بلقب الدرع الخيرية في الأسبوع الماضي، وسيعمل على بدايته حملته للدفاع عن لقبه بكل قوة، في موسم لن يكون سهلًا على كتيبة المدرب بيب جوارديولا.

على الجانب الآخر تشيلسي، وبدماء جديدة تحت القيادة الفنية للمدرب إنزو ماريسكا، وبتدعيمات قوية سيهدف التكشير عن أنيابه مبكرًا في الدوري، ومصالحة جماهيره عن الموسم الماضي المخيب للآمال.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025 ؟

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025 هو يوم الأحد 18 أغسطس 2024، على ملعب ستامفورد بريدج.

المباراة التالية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي عبر قناة beIN Sports 1.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
تشيلسي - مانشستر سيتيالأحد 18 أغسطس 2024،
18:30 مصر والسعودية		beIN Sports HD 1ستامفورد بريدج

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي 2024-2025:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىإيدرسون
خط الدفاعريكو لويز - روبين دياش - مانويل أكانجي - يوشكو جفارديول
خط الوسطكيفين دي بروينه - كوفاسيتش - برناردو سيلفا
خط الهجومجيريمي دوكو - إرلينج هالاند - فيل فودين

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىروبرت سانشيز
خط الدفاعمالو جوستو - ويسلي فوفانا - ليفي كولويل - مارك كوكوريا
خط الوسطمويسيس كايسيدو - روميو لافيا - نوني مادويكي
خط الهجومكول بالمر - كريستوفر نكونكو - مودريك
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