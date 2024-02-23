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Chelsea Liverpool Cole Palmer Virgil van Dijk
أحمد مجدي

موعد مباراة تشيلسي وليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته

LiverpoolChelsea v LiverpoolChelseaكأس رابطة المحترفين في انجلترا

تعرف على موعد المباراة المرتقبة بين تشيلسي وليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع…

يترقب جمهور كرة القدم حول العالم القمة الإنجليزية المنتظرة بين تشيلسي وليفربول، والتي تقام على ملعب "ويمبلي"، لحساب نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

يطمح تشيلسي لإنقاذ موسم قد يكون كارثيًا بعدم تحقيق أي لقب أو التأهل للبطولات الأوروبية، في ظل احتلاله للمركز العاشر في الدوري الإنجليزي، وبذلك قد تكون هذه البطولة الأمل الوحيد للمدرب ماوريسيو بوتشيتينو لإنقاذ موسم للنسيان.

أما ليفربول، فيمر بوقت طيب ويتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي ويبلي بلاء حسنًا في الدوري الأوروبي، ويريد مدربه يورجن كلوب أن يودعه بكل الألقاب المتاحة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الآن سنتعرف سويًا على موعد القمة المرتقبة بين تشيلسي وليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، وكيف تتابعها عبر الإنترنت وكل ما تريد معرفته عن اللقاء.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة تشيلسي وليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024؟

موعد مباراة تشيلسي وليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024 هو يوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024، على ملعب "ويمبلي".

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في الخامسة عصرًا بتوقيت السعودية، الرابعة عصرًا بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024

تذيع مباريات كأس الرابطة الإنجليزية في الشرق الأوسط قناة BEIN SPORTS القطرية، وبالتأكيد ستجد المباراة على شاشتها.

كيف تشاهد مباراة تشيلسي وليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024 عبر الإنترنت؟

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالمشاهدة عبر الإنترنتالملعبالمعلق
تشيلسي - ليفربولالأحد 25 فبراير 2023
17:00 السعودية، 16:00 مصر		beIN Sports HD 1TODويمبليحفيظ دراجي

ما هو تاريخ مواجهات تشيلسي وليفربول في المسابقات الرسمية؟

بشكل عام، تواجه تشيلسي وليفربول ضد بعضهما البعض 196 مرة، فاز "الريدز" في 82 مناسبة، وفاز تشيلسي في 65 مناسبة وحسم التعادل 58 مواجهة بين الفريقين.

عدد المبارياتفوز ليفربولفوز تشيلسيالتعادل
196826558

ما هي إصابات وغيابات ليفربول قبل مباراة تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024 ومتى تعود؟

الشك ضرب أروقة الريدز حول إصابة المصري محمد صلاح وغيابه عن مباراة لوتون تاون الأخيرة في الدوري الإنجليزي، لكن من المرجح أن يستدعيه كلوب لقائمة مباراة تشيلسي حتى لو لم يبدأ به بشكل أساسي.

لكن بشكل مؤكد، يغيب عدد من اللاعبين عن ليفربول في مواجهة تشيلسي، نستعرضهم وحالات إصاباتهم في الجدول التالي:-

اللاعبالإصابةموعد العودة
تياجو ألكانتاراإصابة عضليةغير محدد
كورتيس جونزإصابة عضليةغير محدد
بن دوكغضروف الركبةغير محدد
دومينيك سوبوسلايأوتار الركبة27 فبراير 2024
جويل ماتيبالرباط الصليبي30 يونيو 2024
أليسون بيكرإصابة عضليةغير محدد
ترينت ألكسندر أرنولدالركبة5 مارس 2024
ديوجو جوتاأربطة الركبة الخلفية20 أبريل 2024

ما هي إصابات وغيابات تشيلسي قبل مباراة ليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024 ومتى تعود؟

تضم قائمة تشيلسي عددًا من الغيابات، إليكم أبرزها:-

اللاعبالإصابةموعد العودة
بينوا بادياشيلعضلات الفخذغير محدد
ويسلي فوفاناالرباط الصليبيغير محدد
تياجو سيلفاأوتار الركبة10 أبريل 2024
مارك كوكورياأوتار العقب15 مارس 2024
ريس جيمسإصابة عضلية11 مارس 2024
روميو لافياالفخذ + الأربطةغير محدد
كارني تشوكومويكاإصابة في العقبغير محدد
ليزلي أوجوتشوكوإصابة عضليةغير محدد

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-4-2

حراسة المرمىكويمين كيليهر
خط الدفاعأندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - جو جوميز
خط الوسطأليكسيس ماك أليستر - واتارو إندو - ريان جرافنبيرش هارفي إليوت
خط الهجوملويس دياز - كودي جاكبو

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة ليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب ماوريسيو بوتشيتينو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمىدوردي بيتروفيتش
خط الدفاعبن تشيلويل - ليفي كولويل - أكسيل ديساسي - مالو جوستو
خط الوسطمويسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز - كونور جالاجير
خط الهجومكول بالمر - رحيم ستيرلينج - نيكولاس جاكسون
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