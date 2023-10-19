موعد مباراة تشيلسي وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة تشيلسي وآرسنال في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب ستامفورد بريدج، مباراة قوية وهامة تجمع بين تشيلسي، وآرسنال ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

تشيلسي بعد بداية سيئة للموسم، وسلسلة من تراجع النتائج، نجح في تحقيق الفوز في آخر جولتين، ويسعى لمواصلة الانتصارات لتحسين مركزه في جدول الترتيب.

على الجانب الآخر، يدخل آرسنال المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على مانشستر سيتي في الجولة الماضية، وتصدره ترتيب الدوري الإنجليزي، بالتساوي مع توتنهام.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويأتي آرسنال في المركز الثاني من ترتيب البريميرليج برصيد 20 نقطة، وبفارق الأهداف عن توتنهام المتصدر، بينما يحل تشيلسي في المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة تشيلسي وآرسنال في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة تشيلسي وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة تشيلسي وآرسنال، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي 2023-2024، هو يوم السبت 21 أكتوبر 2023، على ملعب ستامفورد بريدج.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، ستجد مباراة تشيلسي وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب تشيلسي - آرسنال السبت 21 أكتوبر 2023،

19:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 ستامفورد بريدج

تشكيل آرسنال المتوقع:

التشكيل: 4-3-3

آرون رامسدايل

أولكسندر زينتشينكو - ويليام ساليبا - جابرييل ماجاليش - بن وايت

توماس بارتي - ديكلان رايس - مارتين أوديجارد

جابرييل جيسوس - إيدي نكيتياه - لياندرو تروسارد

تشكيل تشيلسي المتوقع:

التشكيل: 4-3-3

روبرت سانشيز

ليفي كولويل - تياجو سيلفا - جوستو - مارك كوكوريلا

كونور جالاجر - إنزو فيرنانديز - موسيس كايسيدو

كول بالمر - جاكسون - رحيم ستيرلينج