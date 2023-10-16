تعرف على موعد مباراة بيرو والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026 أمريكا الجنوبية والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

الكل ينتظر موعد مباراة بيرو والأرجنتين من أجل مشاهدة مباراة لاتينية من العيار الثقيل في تصفيات كأس العالم 2026..

الأرجنتين تحتل صدارة ترتيب المجموعة المجمعة لتصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026 بالعلامة الكاملة بعد مرور ثلاث جولات، وبفارق نقطتين عن البرازيل صاحبة المركز الثاني.

بينما تحتل بيرو المركز التاسع وقبل الأخير برصيد نقطة واحدة، إذ اكتفت بتعادل واحد في أول ثلاث مباريات لها.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة بيرو والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

ما هو موعد مباراة بيرو والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026 أمريكا الجنوبية؟

موعد مباراة بيرو والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026 أمريكا الجنوبية هو يوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 على ملعب بيرو الوطني.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 05:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة بيرو والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026 أمريكا الجنوبية؟

تذاع مباريات تصفيات كأس العالم 2026 على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية عادة، لكن التصفيات الخاصة بأمريكا الجنوبية ومنها مباراة بيرو والأرجنتين ستنقل عبر قناة SSC .

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب بيرو - الأرجنتين الأربعاء 18 أكتوبر 2023

05:00 مصر والسعودية SSC HD 1 بيرو الوطني

التشكيل المتوقع للأرجنتين

من المتوقع أن يدخل المدرب ليونيل سكالوني المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل:: 4-4-2

إيميليانو مارتينيز

نيكولاس تاليافيكو - جيرمان بيتزيلا - كريستيان روميرو - خوان فويث

لياندرو باريديس - إزيكيل بالاسيوس - أليكسيس ماك أليستر - جيوفاني لو سيلسو

جوليان ألفاريز - لاوتارو مارتينيز

التشكيل المتوقع لباراجواي

من المتوقع أن يدخل المدرب باروس سكيلوتو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

كارولس كورونيل

بلاس ريفيروس - جوستافو جوميز - فابيان بالبوينا - روبرت روخاس

دييجو جوميز - أندريس كوباس - ماتياس فياسانتي

رامون سوزا - ميجيل ألميرون - جابرييل أفالوس