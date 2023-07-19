موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2022-2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة أمام بيراميدز المؤجلة من الجولة 28 لمنافسات الدوري المصري 2022-2023 والقنوات الناقلة..

تستمر مباريات الأهلي في الدوري المصري لموسم 2022-2023، رغم انتهاء البطولة رسميًا وتتويج "المارد الأحمر" باللقب، وذلك حين يحل ضيفًا على بيراميدز في المباراة المؤجلة من الجولة 28 والتي ستقام على استاد الدفاع الجوي.

المباراة تحمل معها أهمية خاصة للفريقين، لما لا وهي مواجهة البطل والوصيف، حيث يسعى الأهلي لمواصلة سجله الخالي من الهزائم في البطولة، فيما سيكون أمام بيراميدز فرصة مثالية لتعكير صفو احتفالات البطل.

الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 82 نقطة بعدما تعادل بهدف لمثله أمام حرس الحدود في مباراته الأخيرة بالمسابقة، فيما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 70 نقطة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة ضد بيراميدز، المؤجلة من الجولة 28 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري المصري والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري المصري 2022-2023؟

موعد مباراة بيراميدز والأهلي المؤجلة من منافسات الجولة 28 في الدوري المصري 2022-2023 هو يوم الأحد 23 يوليو 2023 على استاد الدفاع الجوي في مدينة القاهرة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والأهلي في الدوري المصري 2022-2023؟

تذاع مباريات الدوري المصري على شبكة قنوات أون تايم سبورتس، ستجد مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري المصري 2022-2023 على شاشتها.