تعرف على موعد مباراة بولندا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف منتخب بولندا، نظيره البرتغالي ضمن إطار مباريات الجولة الثالثة، من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

ويحتل البحارة الصدارة في المجموعة الأولى للمستوى الأول برصيد ست نقاط جمعوها من انتصارين ويطمحون لتحقيق الانتصار أمام بولندا التي تحتل الوصافة بثلاث نقاط جراء الفوز في مباراة واحدة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة بولندا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة..

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ما موعد مباراة بولندا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 ؟

تقام مباراة بولندا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 يوم الأحد 12 أكتوبر 2024 على الملعب الوطني بوارسو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة بولندا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025؟

تنقل مباراة بولندا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 عبر قنوات بي إن سبورتس.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق بولندا - البرتغال السبت 12 أكتوبر 2024

21:45 مصر والسعودية beIN SPORTS HD 1 الملعب الوطني بوارسو علي محمد علي

التشكيل المتوقع للمنتخب البرتغالي أمام بولندا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025