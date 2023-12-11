موعد مباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستضيف ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، مباراة بوروسيا دورتموند، وباريس سان جيرمان، في الجولة السادسة من منافسات المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وتعد المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هي مجموعة الموت في النسخة الحالية من البطولة، حيث تضم إلى جانب باريس سان جيرمان وبورسيا دورتموند فريقي نيوكاسل الإنجليزي وميلان الإيطالي.

باريس سان جيرمان، افتتح مباريات المجموعة بأفضل طريقة ممكنة بعد الفوز على بوروسيا دورتموند، ثم خسر من نيوكاسل في الجولة الثانية، ثم فاز على ميلان في الجولة الثالثة، وخسر من الروسونيري في الجولة الرابعة، قبل أن يتعادل مع نيوكاسل في الجولة الخامسة.

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ويدخل باريس سان جيرمان المباراة، بهدف الفوز فقط لضمان وصوله إلى دور الـ 16 من البطولة، إذ يحتل الفريق الباريسي المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط، وخلفه نيوكاسل وميلان بخمس نقاط لكل منهما.

بينما ضمن بوروسيا دورتموند التأهل، بعد وصوله للنقطة العاشرة، وسيسعى للفوز بالمباراة أو التعادل على أقل تقدير، لتأكيد تصدره للمجموعة.

وفي السطور التالية، يقدم "GOAL.com" كل ما تريد معرفته عن مباراة بوروسيا دورتموند، وباريس سان جيرمان في الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والتشكيل المتوقع...

ما هو موعد مباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان في الجولة السادسة لمجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو الأربعاء 13 ديسمبر على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان عبر إحدى قنواتها.

ومن المقرر أن تبث مباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان عبر قناة beIN Sports 1.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب بوروسيا دورتموند - باريس سان جيرمان الأربعاء 13 ديسمبر 2023،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 سيجنال إيدونا بارك

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

طريقة اللعب: 4-3-3

جيانلويجي دوناروما

أشرف حكيمي - دانيلو - ميلان شكرينيار - لوكاس هيرنانديز

رويز - مانويل أوجارتي - فيتينيا

عثمان ديمبيلي - جونسالو راموس - كيليان مبابي

التشكيل المتوقع لبوروسيا دورتموند

طريقة اللعب: 4-2-3-1

جريجور كوبيل

نيكلاس سولي - هوميلس - شلوتربيك - رامي بن سبعيني

أوزكان - إيمري تشان

ماركو رويس - براندت - بينو جيتنز

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