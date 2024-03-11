موعد مباراة بوروسيا دورتموند وأيندهوفن في دوري أبطال أوروبا 2023-24 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة بوروسيا دورتموند وأيندهوفن في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين...

يستقبل ملعب سيجنال إيدونا بارك، مباراة هامة وقوية ضمن إياب مباريات دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، والتي ستجمع بوروسيا دورتموند وأيندهوفن.

ويسعى الفريقان إلى خطف بطاقة العبور إلى ربع نهائي المسابقة، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكان بوروسيا دورتموند، قد تأهل إلى دور الـ 16 من البطولة بعد تصدره المجموعة السادسة برصيد 11 نقطة، بينما جاء أيندهوفن في المركز الثاني عن المجموعة الثانية.

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وفي السطور التالية، يقدم "GOAL.com" كل ما تريد معرفته عن مباراة بوروسيا دورتموند وأيندهوفن في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024...

ما موعد مباراة بوروسيا دورتموند وأيندهوفن في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وأيندهوفن في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو الأربعاء الموافق 13 مارس 2024 على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وأيندهوفن في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة بوروسيا دورتموند وأيندهوفن عبر إحدى قنواتها.

هواة البث المباشر يمكنهم المشاهدة عن طريق تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب بوروسيا دورتموند - أيندهوفن الأربعاء 13 مارس 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 سيجنال إيدونا بارك

تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع لمواجهة أيندهوفن في دوري أبطال أوروبا 2023-2024: