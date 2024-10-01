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Samuel Omorodion Porto Joshua Zirkzee Man Utd(C)Getty Images
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جدول مباريات الدوري الأوروبي 2024-2025 والقنوات الناقلة
أحمد مجدي

موعد مباراة بورتو ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2024-2025 والقنوات الناقلة

بورتو v مانشستر يونايتدبورتومانشستر يونايتدالدوري الأوروبي

تعرف على موعد مباراة بورتو ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب "دراجاو" مباراة قوية ستجمع مانشستر يونايتد مع بورتو البرتغالي ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الأوروبي 2024-2025.

مانشستر يونايتد يدخل المباراة وهو يواجه أزمة ثقة تتعلق بهزيمته السابقة في الدوري الإنجليزي أمام توتنهام، ويطمح لمصالحة جماهيره في أعقاب هذا الإخفاق.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة بورتو ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2024-2025 والقنوات الناقلة

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ما موعد مباراة بورتو ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2024-2025 ؟

موعد مباراة بورتو ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2024-2025 هو يوم الخميس 3 أكتوبر 2024، على ملعب دراجاو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة بورتو ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الأوروبي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وبولونيا عبر قناة beIN Sports 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمشاهدة عبر الإنترنتالمعلق
بورتو - مانشستر يونايتدالخميس 3 أكتوبر 2024،
22:00 مصر والسعودية		beIN Sports HD 1دراجاوTODحسن العيدروس

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام بورتو في الدوري الأوروبي 2024-2025

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىأندريه أونانا
خط الدفاعديوجو دالوت - ماتياس دي ليخت - ليساندرو مارتينيز - نصير مزراوي
خط الوسطكريستيان إريكسن - مانويل أوجارتي - برونو فيرنانديش
خط الهجومأماد ديالو - ماركوس راشفورد - راسموس هويلوند
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