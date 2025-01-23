تعرف على موعد مباراة بلد الوليد وريال مدريد في الجولة الـ 21 الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل ريال مدريد، ضيفًا ثقيلًا على حساب بلد الوليد، ضمن مواجهات الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني، والتي يستقبلها ملعب نويفو خوسيه زوريلا.

يدخل ريال مدريد، المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما انفرد بصدارة ترتيب الدوري، وسيعمل على مواصلة الانتصارات، للابتعاد أكثر بالصدارة، في ظل ملاحقة أتلتيكو، وبرشلونة.

على الجانب الآخر، بلد الوليد متذيل الترتيب، يتسلح بعامل الأرض والجمهور، ويأمل الخروج بنتيجة إيجابية، تساعده في تحسين مركزه في ترتيب الليجا، ليحاول الهروب من شبح الهبوط.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة بلد الوليد وريال مدريد، في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة بلد الوليد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025؟

موعد مباراة بلد الوليد وريال مدريد في الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني 2024-2025، هو يوم السبت 25 يناير 2025، على ملعب نويفو خوسيه زوريلا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة بلد الوليد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بلد الوليد وريال مدريد في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت الملعب بلد الوليد - ريال مدريد السبت 25 يناير 2025،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 TOD TV نويفو خوسيه زوريلا

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بلد الوليد في الدوري الإنجليزي 2024-2025: