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بلال محمد

موعد مباراة بلد الوليد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة بلد الوليد وريال مدريد في الجولة الـ 21 الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل ريال مدريد، ضيفًا ثقيلًا على حساب بلد الوليد، ضمن مواجهات الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني، والتي يستقبلها ملعب نويفو خوسيه زوريلا.

يدخل ريال مدريد، المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما انفرد بصدارة ترتيب الدوري، وسيعمل على مواصلة الانتصارات، للابتعاد أكثر بالصدارة، في ظل ملاحقة أتلتيكو، وبرشلونة.

على الجانب الآخر، بلد الوليد متذيل الترتيب، يتسلح بعامل الأرض والجمهور، ويأمل الخروج بنتيجة إيجابية، تساعده في تحسين مركزه في ترتيب الليجا، ليحاول الهروب من شبح الهبوط.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة بلد الوليد وريال مدريد، في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة بلد الوليد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025؟

موعد مباراة بلد الوليد وريال مدريد في الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني 2024-2025، هو يوم السبت 25 يناير 2025، على ملعب نويفو خوسيه زوريلا.

المباراة التالية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة بلد الوليد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بلد الوليد وريال مدريد في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالبث عبر الإنترنتالملعب
بلد الوليد - ريال مدريدالسبت 25 يناير 2025،
22:00 مصر، 23:00 السعودية		beIN Sports HD 1TOD TVنويفو خوسيه زوريلا

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بلد الوليد في الدوري الإنجليزي 2024-2025:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىتيبو كورتوا
خط الدفاعفيرلان ميندي - أنطونيو روديجر - راؤول أسينسيو - لوكاس فاسكيز
خط الوسطفيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - جود بيلينجهام
خط الهجومرودريجو- كيليان مبابي - براهيم دياز
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