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دوري الأمم الأوروبية - المجموعة أ
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دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، جدول المباريات وترتيب المجموعات
أحمد مجدي

موعد مباراة بلجيكا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة

إيطاليابلجيكادوري الأمم الأوروبية - المجموعة أبلجيكا v إيطاليا

تعرف على موعد مباراة بلجيكا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف منتخب بلجيكا، نظيره الإيطالي ضمن إطار مباريات الجولة الخامسة، من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

ويحتل الآتزوري الصدارة في المجموعة الثانية للمستوى الأول برصيد عشر نقاط ويطمحون لتحقيق الانتصار أمام بلجيكا التي تحتل المركز الثالث بأربع نقاط جراء الفوز في مباراة واحدة وتعادل.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة بلجيكا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة بلجيكا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 ؟

تقام مباراة بلجيكا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 يوم الخميس 14 نوفمبر 2024 على ملعب الملك بودوان.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت مصر، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت السعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025؟

تنقل مباراة بلجيكا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 عبر قنوات بي إن سبورتس.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
بلجيكا - إيطالياالخميس 14 نوفمبر 2024
21:45 مصر ، 22:45 السعودية		beIN SPORTS HD 2الملك بودوان

علي محمد علي

التشكيل المتوقع للمنتخب الإيطالي أمام بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025

التشكيل| 3-5-2
حراسة المرمىجيانلويجي دوناروما
خط الدفاعجيوفاني دي لورينزو - أليساندرو بونجيورنو - أليساندرو باستوني
خط الوسطأندريا كامبياسو - فيديريكو دي ماركو - نيكولو باريلا - مانويل لوكاتيلي - ساندرو تونالي
خط الهجومجياكومو راسبادوري - ماتيو ريتيجي

التشكيل المتوقع للمنتخب البلجيكي أمام إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025

التشكيل|4-3-3
حراسة المرمىكوين كاستيلس
خط الدفاعتيموتي كاستاني. - ووت فايس - آرثر ثياتي - زينو ديباست
خط الوسطأمادو أونانا - آرثر فيرميرين - أوريل مانجالا
خط الهجوملياندرو تروسارد - يوهان باكايوكو - روميلو لوكاكو
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