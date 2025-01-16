تعرف على موعد مباراة برينتفورد وليفربول في الجولة الـ 22 الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

مباراة قوية لحساب الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج" 2024-2025 ستجمع كلًا من برينتفورد وليفربول.

الريدز يسعون للخروج سريعًا من إحباط التعادل الأخير أمام نوتنجهام فورست، ويطمحون لتوسيع الفارق في الصدارة مع آرسنال صاحب المركز الثاني.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة برينتفورد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة برينتفورد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة برينتفورد وليفربول في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي 2024-2025، السبت 18 يناير 2025، على ملعب جي تيك كوميونيتي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة برينتفورد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برينتفورد وليفربول في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت الملعب التعليق برينتفورد - ليفربول السبت 18 يناير 2025،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 1 TOD TV جي تيك كوميونيتي حفيظ دراجي

تشكيل ليفربول المتوقع أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي 2024-2025