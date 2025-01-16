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Bryan Mbeumo Brentford Wataru Endo Liverpool(C)Getty Images
أحمد مجدي

موعد مباراة برينتفورد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة برينتفورد وليفربول في الجولة الـ 22 الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

مباراة قوية لحساب الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج" 2024-2025 ستجمع كلًا من برينتفورد وليفربول.

الريدز يسعون للخروج سريعًا من إحباط التعادل الأخير أمام نوتنجهام فورست، ويطمحون لتوسيع الفارق في الصدارة مع آرسنال صاحب المركز الثاني.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة برينتفورد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة برينتفورد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة برينتفورد وليفربول في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي 2024-2025، السبت 18 يناير 2025، على ملعب جي تيك كوميونيتي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة برينتفورد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برينتفورد وليفربول في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالبث عبر الإنترنتالملعبالتعليق
برينتفورد - ليفربولالسبت 18 يناير 2025،
17:00 مصر، 18:00 السعودية		beIN Sports HD 1TOD TVجي تيك كوميونيتيحفيظ دراجي

تشكيل ليفربول المتوقع أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي 2024-2025

التشكيل| 4-2-4
حراسة المرمىأليسون بيكر
خط الدفاعكوستاس تسيميكاس - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - ترينت ألكساندر آرنولد
خط الوسطأليكسيس ماك أليستر - ريان جرافنبرخ
خط الهجومديوجو جوتا - كوريتس جونز - محمد صلاح - كودي جاكبو
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