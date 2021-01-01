موعد مباراة برشلونة ضد ويسكا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد ويسكا في الجولة 27 من الدوري الإسباني 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يستضيف نادي برشلونة في ملعبه كامب نو نادي ويسكا ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري الإسباني 2021.

ودع برشلونة دوري أبطال أوروبا بعد التعادل مع باريس سان جيرمان في إياب دور 16 بهدفٍ لمثله، وذلك بعد أن انتهى لقاء الذهاب بفوز الفريق الفرنسي بأربعة أهدافٍ لهدف.

أما آخر مباريات الفريق في الدوري الإسباني، فكانت ضد نادي أوساسونا وفاز بها بنتيجة 2-0، وأصبح رصيده 56 نقطة في المركز الثالث في جدول الترتيب، خلف ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

يقع نادي ويسكا في مؤخرة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة، وقد خسر في آخر مباراة له في الدوري من ريال سوسييداد بأربعة أهدافٍ لثلاثة.

وفي هذا التقرير نستعرض موعد مباراة برشلونة ضد ويسكا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة برشلونة ضد ويسكا؟

موعد مباراة برشلونة ضد ويسكا هو يوم الإثنين 15 مارس 2021، الموافق 2 شعبان 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستقام في ملعب كامب نو.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ويسكا؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، ويمكنك مشاهدة مباراة برشلونة ضد ويسكا على beIN Sports HD 1

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب برشلونة - ويسكا الإثنين 15 مارس 2021،

2 شعبان 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 كامب نو

التشكيل المتوقع لبرشلونة

يغيب عن برشلونة أنسو فاتي، فيليبي كوتينيو وسيرجي روبيرتو وجيرارد بيكيه للإصابة، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب رونالد كومان بالتشكيل الآتي..

100 years from now, they'll still be talking about the Xavi-#Messi connection. pic.twitter.com/Qx47wmU8vK — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 13, 2021

التشكيل | 3-5-2

مارك أندريه تير شتيجن

كليمون لونجليه - رونالد أراوخو - أوسكار مينجويزا

جوردي ألبا - بيدري - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - سيرجينيو ديست

عثمان ديمبيلي - ليونيل ميسي

التشكيل المتوقع لويسكا

يفتقد نادي ويسكا أمام برشلونة لخدمان بيدرو موسكويرا وجاستون سيلفا وأنطونيو فريلا للإصابة، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب خوان خوسيه روخو بالتشكيل الآتي..

¡2️⃣ días para el choque en el Camp Nou!



🏋️‍♂️ Seguimos trabajando para llegar a punto al #BarçaHuesca#SinReblar 💪 pic.twitter.com/GDQUN4jUzg — SD Huesca (@SDHuesca) March 13, 2021

التشكيل | 3-4-1-2

ألفارو فيرنانديز

بابلو إنسوا - ديمتريس سيوفاس - خورخي بوليدو

خافي جالان - ميكيل ريكو - خايمي سيواني - بابلو مافيو

داني إسكريتشي

رافا مير - دافيد فيريرو