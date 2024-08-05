تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
barcelona milan 20240807(C)Getty_Images
بلال محمد

موعد مباراة برشلونة وميلان الودية التحضيرية 2024 والقنوات الناقلة

برشلونة v ميلانوديات الأنديةبرشلونةميلان

تعرف على موعد مباراة برشلونة وميلان الودية التحضيرية 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يواصل برشلونة استعداده للموسم الجديد، وينهي مبارياته في المعسكر الخارجي بالولايات المتحدة الأمريكية تحت قيادة المدرب هانز فليك، بمباراة قوية أمام ميلان.

ومن المنتظر أن يلعب الفريق الكتالوني، أمام ميلان في أخر التجارب الودية على ملعب ملعب بنك إم تي، بعدما فوز على مانشستر سيتي بركلات الترجيح، ثم ريال مدريد.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة برشلونة وميلان الودية التحضيرية 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة برشلونة وميلان الودية التحضيرية 2024؟

موعد مباراة برشلونة وميلان الودية التحضيرية 2024 هو يوم الأربعاء 7 أغسطس 2024 على ملعب بنك إم تي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 02:30 بتوقيت مصر والسعودية.

المباراة التالية

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وميلان الودية التحضيرية 2024؟

تذاع مباريات جولة برشلونة التحضيرية على قناة "الكويت الرياضية" كما أعلنت قبل انطلاق المعسكر التحضيري.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
برشلونة - ميلانالأربعاء 7 أغسطس 2023
02:30 مصر والسعودية		الكويت الرياضيةبنك إم تي

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ميلان في المباراة الودية 2024

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىمارك أندريه تير شتيجن
خط الدفاعأليخاندرو بالدي - كليمنت لونجليه - كريستينسين - جول كوندي
خط الوسطفورت - بابلو توري - إلكاي جوندوجان
خط الهجومرافينيا - باو فيكتور - روبرت ليفاندوفسكي
إعلان