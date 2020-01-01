موعد مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي في الجولة 13 من الدوري الإسباني 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة التي ستقام في الكامب نو؟

بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس التي جمعت بينهما في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، التي انتهت بهزيمة للنادي الكتالوني بنتيجة 3/0.

وتسعى كتيبة رونالد كومان لمصالحة الجماهير بعد هذا اللقاء، وللعودة للمنافسة على الدوري الإسباني بعد نزيف النقاط الذي تعرض له في الفترة الأخيرة.

وعلى الجانب الآخر ليفانتي الذي يصارع في المراكز الأخيرة، ويسعى للحصول ولو على نقطة لتساعدة في تحسين وضعه في جدول الترتيب.

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ولكن كرة القدم لا تعرف المستحيل، ودائمًا ما تحدث المفاجئات مع الفرق الكبرى.

في هذا التقرير نتعرف سويًا على موعد مباراة برشلونة وليفانتي وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي؟

موعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي في الجولة 13 من الدوري الإسباني هو يوم الأحد 13 ديسمبر 2020 على ملعب الكامب نو.

ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليفانتي؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث الدوري الإسباني في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستذاع مباراة برشلونة ضد ليفانتي على شاشتها.

أما إذا لم تكن مشترك في الباقة الرياضية للمجموعة القطرية، فيمكنك متابعة مباراة برشلونة عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول، والتي ستبدأ قبل انطلاق اللقاء بحوالي نصف ساعة.