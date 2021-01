موعد مباراة برشلونة وكورنيلا في كأس الملك والقنوات الناقلة

يستهل برشلونة مشاركته ببطولة كأس ملك إسبانيا، عندما يحلّ ضيفًا على كورنيا بملعب الأخير، وذلك لحساب دور الـ32 من البطولة.

الفترة الأخيرة للنادي الكتالوني ليست على ما يرام، فقد خسر لقب كأس السوبر الإسبانية بعد الهزيمة في النهائي من أتلتيك بيلباو، وبدأت الشكوك في ملاحقة المدرب رونالد كومان.

الواقع أن بطولة الكأس دائمًا من مفضلات برشلونة، فإلى جانب أن البرسا هو الأكثر تتويجًا بها في التاريخ، حققها البلوجرانا أربع مرات متتالية بين 2015 إلى 2018.

لكن منافس البرسا لن يكون بالند السهل، فكورنيا هو نفسه النادي الذي فجر كبرى مفاجآت دور الـ64 وربما البطولة كلها بإقصاء أتلتيكو مدريد متصدر ترتيب الليجا الحالي.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة برشلونة وكورنيا وما هي القنوات الناقلة؟

لابورتا يؤكد: ميسي يريد الاستمرار في برشلونة!

موعد مباراة برشلونة وكورنيا هو الخميس الموافق 21 يناير 2021، الموافق 8 جمادى الآخر 1442 هجريًا، بملعب كورنيا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

لا توجد قناة في الشرق الأوسط تنقل مباريات كأس ملك إسبانيا، إلا أنّ السعودية الرياضية قد تحصل على الحقوق كما حدث العام الماضي.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعة البث المباشر الكتابي المقدم من موقع جول والذي ينطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

سيغيب ليونيل ميسي للإيقاف بعد طرده في مباراة بيلباو، كما تعرض ديست للإصابة لذلك فمن المتوقع أن يعتمد المدرب رونالد كومان على التشكيل الآتي:

