موعد مباراة برشلونة وقادش في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

يستضيف برشلونة نظيره قادش، ضمن مباريات الجولة الـ 32 من منافسات الدوري الإسباني، على ملعب كامب نو.

برشلونة تحت قيادة تشافي هيرنانديز، تحسن مستواه بشكل كبير واحتل معه المركز الثاني في سباق الدوري، وسيدخل المباراة بهدف مواصلة الانتصارات بعد الفوز على ليفانتي في الجولة الماضية وللحفاظ على آماله في تعثر ريال مدريد للاقتراب من القمة، ومصالحة جماهيره عقب الخروج من الدوري الأوروبي على يد آينتراخت فرانكفورت.

على الجانب الآخر قادش يعاني بشكل واضح هذا الموسم، ويصارع من أجل الهروب من مناطق الهبوط، وسيدخل اللقاء بهدف الخروج بنتيجة إيجابية أمام العملاق الكتالوني تساعده في مشواره.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

الآن نتعرف على موعد مباراة برشلونة وقادش وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة برشلونة وقادش؟

موعد مباراة برشلونة وقادش هو الإثنين الموافق 18 أبريل 2022، بملعب كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وقادش؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب قادش - برشلونة الإثنين 18 أبريل 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 كامب نو

التشكيل المتوقع لبرشلونة

التشكيل | 4-3-3

تير شتيجن

جوردي ألبا - رونالد أراوخو- إريك جارسيا - داني ألفيش

بيدري - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج

عثمان ديمبيلي - أوباميانج - فيران توريس

Recovery session this morning with @samumtiti back on the training pitch pic.twitter.com/jleURCdgCw — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 15, 2022

تشكيل قادش المتوقع:

التشكيل| 4-4-2

جيريمياس ليديسما

كارلوس أكابو - لويس هيرنانديز - فيكتور تشوست - ألفونسو إسبينو

إيفان أليجو - فيدي - روبن ألكاراز - أسامة إدريسي

ألفارو نيجريدو - أنتوني لوزانو