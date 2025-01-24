تعرف على موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف ملعب "مونتجويك" مباراة قوية في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني 2024-2025 حين يحل فالنسيا ضيفًا على برشلونة في مباراة نارية.

برشلونة يريد الفوز للخروج من دوامة التعثرات التي كان آخرها التعادل على ملعب كولوسيوم ألفونسو بيريز مع خيتافي، بينما يريد فالنسيا الخروج من النتائج السلبية للغاية وهو الذي يحتل المركز قبل الأخير في المسابقة..

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني 2024-2025؟

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني 2024-2025، هو الأحد 26 يناير 2025، على ملعب مونتجويك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، الحادية عشرة بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 3.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت الملعب المعلق برشلونة - فالنسيا الأحد 26 يناير 2025

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 TOD TV مونتجويك حسن العيدروس

تشكيل برشلونة المتوقع أمام فالنسيا في الدوري الإسباني 2024-2025

من المتوقع أن يدخل المدرب هانزي فليك المباراة بالتشكيل التالي:-