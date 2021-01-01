موعد مباراة برشلونة وغرناطة في كأس الملك والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة أمام غرناطة في الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا بملعب نويفو لوس كارمينيس، وما هي القنوات الناقلة؟

يواصل برشلونة حلم إعادة لقب كأس ملك إسبانيا إلى خزائنه مرة أخرى، والآن سيكون عليه مواجهة غرناطة في ملعب نويفو لوس كارمينيس، في مباراة ستقام لحساب الدور ربع النهائي من البطولة.

البرسا تأهل بصعوبة شديدة إلى هذا الدور بعدما تمكن من تحويل تأخره إلى فوز عصيب على رايو فاييكانو، والآن يود استغلال حالته الفنية الجيدة التي تجلت في مباراة أتلتيك بيلباو الأخيرة بالدوري من أجل الفوز بلقب يبدو سهلًا على صعيد الكأس.

وكما هو معروف فإن البرسا يُغرد وحيدًا من بين كبار الليجا في بطولة الكأس بعد خروج المنافسين المباشرين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، والأمل مرتفع في إدراك اللقب الواحد والثلاثين للبطولة بعد غيابه في آخر عامين.

في البداية سيتعين على النادي الكتالوني تجاوز حاجز غرناطة، أحد الأندية العنيدة في الليجا، والذي سحق منافسه في الدور الماضي نافالكارنيرو بسداسية نظيفة، وتخطى من قبلها ملقة بهدفين لهدف.

في هذا التقرير من جول سنتعرف سويًا على موعد مباراة برشلونة وغرناطة وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة برشلونة وغرناطة؟

موعد مباراة برشلونة وغرناطة هو الأربعاء الموافق 3 فبراير 2021، الموافق 21 جمادى الآخر 1442 هجريًا، بملعب نويفو لوس كارمينيس.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وغرناطة؟

لا توجد قنوات ناقلة لمباريات كأس ملك إسبانيا في الوطن العربي، لكن يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة برشلونة وغرناطة عبر موقع جول.

المباراة الموعد الملعب غرناطة - برشلونة الأربعاء 3 فبراير 2021،

21 جمادى الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية نويفو لوس كارمينيس

التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المتوقع أن يعتمد المدرب رونالد كومان على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

نيتو

جوردي ألبا - كليمون لونجليه - رونالد أراوخو - أوسكار مينجويزا

ميراليم بيانيتش - فرينكي دي يونج

أنطوان جريزمان - بيدري - عثمان ديمبيلي

ليونيل ميسي

التشكيل المتوقع لغرناطة

من المتوقع أن يعتمد المدرب دييجو مارتينيز على التشكيل الآتي:

🙌 ¡Buenos días afición!



➡️ A por otra semana de doble partido. 💪⚽️#EternaLucha pic.twitter.com/UtYWenTxiX — Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCdeF) February 1, 2021