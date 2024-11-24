تعرف على موعد مباراة برشلونة وستاد بريست في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل برشلونة، نظيره ستاد بريست، على ملعب مونتجويك، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

ويدخل برشلونة، المباراة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية حققها في المباريات الماضية من البطولة، سيعمل على مواصلتها والخروج بنقاط المباراة كاملة، للاقتراب أكثر من قمة الترتيب، ومصالحة الجماهير بعد السقوط في آخر مباراتين بالدوري الإسباني.

على الجانب الآخر الفريق الفرنسي، يقدم هذا الموسم مستويات مميزة في البطولة، وسيحاول الحفاظ عليها أمام الفريق الكتالوني، والخروج بنتيجة إيجابية للاستمرار في المراكز الأولى.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة برشلونة وستاد بريست في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة برشلونة وستاد بريست في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

موعد مباراة برشلونة وستاد بريست في الجولة الخامسة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 هو يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، على ملعب مونتجويك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وستاد بريست في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وستاد بريست عبر قناة beIN Sports 3.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق برشلونة - ستاد بريست الثلاثاء 26 نوفمبر 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 مونتجويك أحمد البلوشي

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ستاد بريست في دوري أبطال أوروبا 2024-2025: