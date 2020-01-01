موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في الجولة 14 من الدوري الإسباني 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يستقبل الكامب نو مباراة برشلونة صاحب الأرض وريال سوسيداد في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني، يأتي ريال سوسيداد في المركز الأول في ترتيب جدول الدوري برصيد 26 نقطة ومتقدم عن اتليتكو مدريد بفارق الأهداف.

أما النادي الكتالوني سيخوض المباراة الثانية عشر له في اللاليجا وذلك نتيجة لتأجيل المباريات الأولى له في الدوري بسبب مشاركته في بطولة دوري أبطال أوروبا، ويقع برشلونة في المركز الثامن برصيد 17 نقطة.

في هذا التقرير نتعرف سويًا على موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد؟

تقام المباراة يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 ميلادياً، الموافق 1 جمادي الأول 1442 هجرياً، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسيداد؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث الدوري الإسباني في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستذاع مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد على شاشتها.

أما إذا لم تكن مشترك في الباقة الرياضية للمجموعة القطرية، فيمكنك متابعة مباراة برشلونة عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول، والتي ستبدأ قبل انطلاق اللقاء بحوالي نصف ساعة.