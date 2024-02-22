موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب "مونتجويك" مباراة هامة وقوية تجمع بين برشلونة وخيتافي ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الإسباني 2023-2024.

يسعى برشلونة لمواصلة الفوز والضغط على كل من جيرونا وريال مدريد ووضع كلمته في صراع التتويج بلقب الدوري الإسباني.

بينما يطمح خيتافي الذي يحتل المركز العاشر في الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري للفوز وتعقيد المهمة على برشلونة..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني 2023-2024، هو السبت 24 فبراير 2024، على ملعب مونتجويك.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 17:15 بتوقيت مصر، 18:15 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني 2023-2024 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق تطبيق TOD.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق برشلونة - خيتافي السبت 24 فبراير 2024

18:15 السعودية، 17:15 مصر beIN SPORTS HD 3 مونتجويك علي محمد علي

تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة خيتافي في الدوري الإسباني 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب تشافي هيرنانديز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل|4-4-2