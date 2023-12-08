تعرف على موعد مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة

يعتزم برشلونة تحقيق واحد من أهم الانتصارات هذا الموسم لأنه سيقربه أكثر من مراكز الصدارة، التي يحتلها ريال مدريد وجيرونا مع فارق الأهداف لصالح الأول في الدوري الإسباني.

برشلونة يواجه جاره الكتالوني جيرونا الذي يقدم مستوى مبهرًا تحت إمرة المدرب ميشيل، والذي يملك 38 نقطة بفارق 4 نقاط كاملة عن برشلونة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما هو موعد مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم الأحد 10 ديسمبر 2023 على ملعب مونتجويك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة برشلونة وجيرونا على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق برشلونة - جيرونا الأحد 10 ديسمبر 2023

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 مونتجويك عصام الشوالي

التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المتوقع أن يدخل المدرب تشافي هيرنانديز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

إنياكي بينيا

أليخاندرو بالدي - جول كوندي - أندرياس كريستنسن - رونالد أراوخو

فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان - بيدري

جواو كانسيلو - جواو فيليكس - روبرت ليفاندوفسكي