موعد مباراة برشلونة وتوتنهام في كأس جوان جامبر 2023 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن كأس جوان جامبر 2023 بين برشلونة وتوتنهام، الملعب، القنوات الناقلة، الأبطال السابقين ولماذا سميت البطولة بهذا الاسم؟

يستضيف نادي برشلونة، نظيره نادي توتهام الإنجليزي، يوم الثلاثاء 8 أغسطس 2022، وذلك في كأس جوان جامبر 2023.

كأس جامبر هي بطولة ودية من مباراة واحدة يخوضها الفريق الكتالوني في كل عام ضد فريق من أوروبا أو أمريكا الجنوبية، وعادةً ما تقام في مدينة برشلونة.

وأعلن برشلونة عن مواجهة فريق توتنهام الإنجليزي في نسخة هذا العام، والآن نتعرف سويًا على كل شيء عن كأس جوان جامبر 2023.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما هو كأس جوان جامبر؟ ولماذا يحمل هذا الاسم؟

كأس جوان جامبر هو مسابقة ودية ينظمها نادي برشلونة الإسباني، ويقوم باختيار أحد الفرق العالمية لمنافسته على البطولة الودية.

انطلقت النسخة الأولى من المسابقة عام 1966، وشاركت فيها 4 أندية هي برشلونة وكولن الألماني وآندرلخت البلجيكي ونانت الفرنسي، وفاز بهذه النسخة الكتلان، واستمرت البطولة بهذا النظام حتى عام 1996، وبدايةً من 1997 أصبح يشارك فيها فريقين فقط.

أخذت الكأس اسم جوان جامبر نسبةً لمؤسس نادي برشلونة، والذي زار المدينة الكتالونية عام 1899 فأعجبته وقرر إنشاء فريق كرة القدم فيها.

تولى السويسري رئاسة النادي 5 مرات، كانت الأولى في 1908 واستمرت حتى 1909، أما الأخيرة فكانت عامي 1924 و1925، وذلك قبل أن توافيه المنية في 1930.

ما هو موعد مباراة برشلونة وتوتنهام بكأس جوان جامبر 2023؟

موعد مباراة برشلونة وتوتنهام في كأس جوان جامبر، هو الثلاثاء 8 أغسطس 2022، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لكأس جوان جامبر 2023؟

تذاع مباراة برشلونة وتوتنهام، عبر القناة الرسمية للفريق الكتالوني.

كما أعلنت قناة أبو ظبي الرياضية نقل المباراة حصريًا في المنطقة العربية.

المباراة الموعد الملعب النتيجة القناة الناقلة برشلونة - توتنهام الثلاثاء 8 أغسطس 2023،

21:00 مصر والسعودية لويس كومبانيس - AD Sports HD

ما هي الفرق الفائزة بكأس جوان جامبر؟

برشلونة هو الفريق الأكثر فوزاً بالكأس بالطبع برصيد 45 نسخة، فهو النادي الذي يُنظم البطولة ويشارك فيها في كل عام.

الفريق عدد مرات الفوز برشلونة 45 كولن 2 بوروسيا مونشنجلادباخ 1 يوفنتوس 1 مانشستر سيتي 1 سامبدوريا 1 فالنسيا 1 تينيريفي 1 بورتو 1 ميتشلين 1 إنترناسيونالي 1

من هو الهداف التاريخي لكأس جوان جامبر؟

الهداف التاريخي لكأس جوان جامبر هو ليونيل ميسي أسطورة برشلونة برصيد 9 أهداف، ويتقاسم المركز الثاني الثلاثي خوان أسينسي وتشيكي بيجريستاين وهريستو ستويتشكوف.