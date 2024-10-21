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Lamine Yamal Barcelona Michael Olise Bayern(C)Getty Images
بلال محمد

موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب مونتجويك، مباراة هامة تجمع بين برشلونة، وبايرن ميونخ، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

ومن المنتظر أن نكون على موعد مع مباراة لها طابع خاص، إذ يسعى برشلونة، للثأر من تغلب بايرن ميونخ، عليه في السنوات الماضية، كما ستكون مواجهة قوية للمدرب هانز فليك، الذي يواجه فريقه القديم، على الجانب الآخر ستكون الأنظار صوب فينسينت كومباني، في أولى مواجهاته الأوروبية الكبيرة.

الفوز فقط لا غيره سيكون، شعار الفريقين في المباراة الذي لا يختلف حالهما عن الآخر، إذ نجح كل فريق في الفوز بمباراة والخسارة في الأخرى.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في الجولة الثالثة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 هو يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، على ملعب مونتجويك.

المباراة التالية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ عبر قناة beIN Sports 1.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
برشلونة - بايرن ميونخالأربعاء 23 أكتوبر 2024،
22:00 مصر والسعودية		beIN Sports HD 1مونتجويكحفيظ دراجي

تشكيل برشلونة المتوقع أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024-2025:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىبينيا
خط الدفاعبالدي، إينيجو مارتينيز، كوبارسي، كوندي
خط الوسطبيلينجهام - فالفيردي - تشاوميني
خط الهجومكيليان مبابي- فينيسيوس جونيور - رودريجو

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2024-2025:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىنوير
خط الدفاعجيريرو، كيم مين جاي، أوباميكانو، ألفونسو دايفز
خط الوسطكيميتش، ليون جوريتسكا، مولر
خط الهجومأوليس، هاري كين، جنابري
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