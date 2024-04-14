موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين...

يستقبل ملعب مباراة هامة وقوية، تجمع بين برشلونة، وباريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وحسم برشلونة، مباراة الذهاب لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسيعمل على استغلال تلك النتيجة لتأمين عبوره إلى نصف نهائي البطولة.

بينما يدخل باريس سان جيرمان المباراة، بشعار لا بديل عن الفوز، للوصول إلى نصف النهائي، ومواصلة مشواره في البطولة التي يبحث عنها الفريق الباريسي منذ سنوات.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف على موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

ما موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الثلاثاء 16 أبريل 2024، على ملعب مونتجويك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة عبر إحدى قنواتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 1 لنقل المباراة المرتقبة بتعليق حسن العيدروس.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب برشلونة - باريس سان جيرمان الثلاثاء 16 أبريل 2024،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 حديقة الأمراء

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024:

التشكيل| 4-3-3 حراسة المرمى دوناروما خط الدفاع حكيمي - دانيليو - بيرالدو - هيرنانديز خط الوسط فابيان رويز - فيتنيا - أسينسيو خط الهجوم كيليان مبابي - جونزالو راموس - عثمان ديمبيلي

تشكيل برشلونة المتوقع أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024: