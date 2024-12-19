يستضيف ملعب "مونتجويك" قمة الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 حين يحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على برشلونة في مباراة نارية.
برشلونة يريد الفوز للخروج من دوامة التعثرات التي كان آخرها الخسارة المفاجئة على ملعب مونتجويك بالذات من ليجانيس، بينما يريد أتلتيكو مدريد تأكيد أدائه المبهر في الأسابيع الأخيرة بانتصار آخر في عقر دار برشلونة يجعله ينفرد بالصدارة رسميًا.
وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.
ما موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025؟
موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025، هو السبت 21 ديسمبر 2024، على ملعب مونتجويك.
ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، الحادية عشرة بتوقيت السعودية.
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ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025؟
تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.
ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.
وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|البث عبر الإنترنت
|الملعب
|المعلق
|برشلونة - أتلتيكو مدريد
|السبت 21 ديسمبر 2024
22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports HD 1
|TOD TV
|مونتجويك
|علي محمد علي
ما غيابات برشلونة أمام أتلتيكو مدريد ومتى تعود؟
|اللاعب
|سبب الغياب
|موعد العودة
|أندرياس كريستنسن
|إصابة في وتر أكيليس
|مطلع 2025
|مارك بيرنال
|إصابة في أربطة الركبة
|الموسم القادم
|مارك أندريه تير شتيجن
|إصابة في أربطة الركبة
|الموسم القادم
|أنسو فاتي
|إصابة في الفخذ
|قد يلحق بالمباراة (مطلع 2025)
|لامين يامال
|إصابة في. عقبالقدم
|8 يناير 2025
ما غيابات أتلتيكو مدريد أمام برشلونة ومتى تعود؟
|اللاعب
|سبب الغياب
|موعد العودة
|ألكساندر سورلوث
|إصابة عضلية
|يناير 2025
|بورخا جارسيس
|الرباط الصليبي
|مطلع 2025
تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025
من المتوقع أن يدخل المدرب ماركوس سورج المباراة بالتشكيل التالي:-
|التشكيل| 4-2-3-1
|حراسة المرمى
|إنياكي بينيا
|خط الدفاع
|أليخاندرو بالدي - باو كوبارسي - إنييجو مارتينيز. -جول كوندي
|خط الوسط
|مارك كاسادو - بيدري
|خط الهجوم
|فيرمين لوبيز - داني أولمو - رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي
تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام برشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025
من المتوقع أن يدخل المدرب دييجو سيميوني المباراة بالتشكيل التالي:-
|التشكيل| 4-3-3
|حراسة المرمى
|يان أوبلاك
|خط الدفاع
|خافي جالان - خوسيه ماريا خيمينيز - كليمون لونجليه - ماركوس يورينتي
|خط الوسط
|رودريجو دي بول - كونور جالاجير - بابلو باريوس
|خط الهجوم
|أنطوان جريزمان - جوليان ألفاريز - جوليانو سيميوني