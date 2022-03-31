موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

يستضيف برشلونة ضيفًا ثقيلًا، على ملعب كامب نو ضمن مباريات الجولة الـ 30 من منافسات الدوري الإسباني، وهو نادي إشبيلية.

برشلونة تحت قيادة تشافي هيرنانديز، تحسن مستواه بشكل كبير، وسيدخل المباراة بهدف مواصلة الانتصارات ولخطف وصافة الترتيب من الفريق الأندلسي، إذ يحتل البلوجرانا المركز الثالث برصيد 54 نقطة بعد لعب 28 مباراة.

على الجانب الآخر إشبيلية يعاني من سلسلة تعادلات في المباريات الأخيرة وسيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام برشلونة للاحتفاظ بالمركز الثاني الذي يحتله برصيد 57 نقطة بعد لعب 29 مباراة.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

الآن نتعرف على موعد مباراة برشلونة وإشبيلية وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة برشلونة وإشبيلية؟

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية هو الأحد الموافق 3 أبريل 2022، بملعب كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب برشلونة - إشبيلية الأحد 3 أبريل 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 كامب نو

التشكيل المتوقع لبرشلونة

التشكيل | 4-3-3

تير شتيجن

جوردي ألبا - جيرارد بيكيه - إريك جارسيا - رونالد أراوخو

بيدري - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج

عثمان ديمبيلي - أوباميانج - فيران توريس

17 22 19 21 the future is bright pic.twitter.com/p6pGvYZv0g — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 30, 2022

تشكيل إشبيلية المتوقع:

التشكيل| 4-2-3-1

ماركو ديمتروفيتش

أوجوستينسون - جول كوندي - نيمانيا جوديلي - خيسوس نافاس

أوليفير توريس - إيفان راكيتيتش

أوكامبوس - منير الحدادي - خيسوس كورونا

يوسف النصيري