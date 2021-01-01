موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في كأس الملك والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة أمام إشبيلية في ذهاب نصف نهائي بطولة كاس ملك إسبانيا بملعب رامون سانشيز بيزخوان، وما هي القنوات الناقلة لهذه القمة؟

يواصل برشلونة مشواره في كأس ملك إسبانيا، وهذه المرة بمباراة صعبة للغاية ستجمعه بإشبيلية في ملعب رامون سانشيز بيزخوان، في ذهاب الدور نصف النهائي من البطولة.

البرسا تأهل إلى هذا الدور بعد فوز دراماتيكي على غرناطة في ربع النهائي بخمسة أهداف لثلاثة، والآن سيتعين عليه تخطي عقبة النادي الأندلسي الذي عبّر إلى المربع الذهبي على حساب فالنسيا بثلاثية نظيفة.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز في هذا النزاع مع الفائز من نصف النهائي الآخر الذي سيجمع بين أتلتيك بيلباو وليفانتي.

من الناحية العملية، بطولة الكأس هي الفرصة الوحيدة للنادي الكتالوني للخروج ببطولة هذا الموسم في ظل تأخره بالدوري بفارق 10 نقاط عن أتلتيكو مدريد، وصعوبة المنافسة في دوري أبطال أوروبا بالنظر إلى وجود أندية أكثر استعدادًا وقوة حاليًا.

ووجبت الإشارة إلى أن نصف نهائي كأس الملك يقام بنظام الذهاب والإياب، بالتالي فالفرصة أسهل نسبيًا لكتيبة رونالد كومان بالنظر إلى وجود مباراة إياب ستقام في كامب نو.

اقرأ أيضًا.. قمة نارية بين برشلونة وإشبيلية في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة برشلونة وإشبيلية وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة برشلونة وإشبيلية؟

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية هو الأربعاء الموافق 10 فبراير 2021، الموافق 28 جمادى الآخر 1442 هجريًا، بملعب رامون سانشيز بيزخوان.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية؟

لا توجد قنوات ناقلة لمباريات كأس ملك إسبانيا في الوطن العربي، لكن يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة برشلونة وإشبيلية عبر موقع جول.