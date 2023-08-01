موعد مباراة برشلونة وميلان الودية 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة وميلان الودية، والتي تقام ضمن تحضيرات الفريقين لمنافسات موسم 2023-24، وما هي القنوات الناقلة؟

يواصل نادي برشلونة الإسباني تحضيراته لمنافسات موسم 2023-24، وذلك في المعسكر الذي يقضيه حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

برشلونة لعب عددًا من المباريات في الولايات المتحدة، لكنه لم يتمكن من خوض المباراة الأولى أمام يوفنتوس الإيطالي بسبب فيروس المعدة الذي ضرب الفريق.

النادي الكتالوني افتتح الجولة الأمريكية بخسارة ثقيلة من آرسنال الإنجليزي بنتيجة 5-3، قبل أن يحقق فوزًا عريضًا على ريال مدريد بثلاثية نظيفة.

أما ميلان، الذي يقضى هو الآخر جولته التحضيرية في الولايات المتحدة، فقد خسر أمام ريال مدريد بنتيجة 3-2، ثم تعادل مع يوفنتوس بهدفين لكل منهما.

ويحاول النادي الكتالوني استغلال الفترة التحضيرية من أجل مواصلة انسجام الصفقات الجديدة مع الفريق بأفضل صورة ممكنة، والاستعداد للموسم الجديد من أجل الحفاظ على لقب الدوري الإسباني، والمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.

الآن نتعرف على موعد مباراة برشلونة وميلان الودية 2023 في جولة أبطال كرة القدم، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة برشلونة وميلان الودية في صيف 2023؟

موعد مباراة برشلونة وميلان، الودية في المعسكر التحضيري للفريقين، في الولايات المتحدة الأمريكية، هو الأربعاء 2 أغسطس 2023، على ملعب أليجانت في لاس فيجاس.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة صباحًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وميلان الودية في صيف 2023؟

حصلت قناة الكويت الرياضية على حقوق بث مباريات البطولة الودية المقامة في الولايات المتحدة، وبكل تأكيد ستذيع مباراة برشلونة وميلان في البطولة، كما ستذيع شبكة أبو ظبي الرياضية المباراة أيضًا.