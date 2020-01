موعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستقبل برشلونة نظيره ليفانتي على ملعب الكامب نو مساء الأحد 2 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 8 جمادي الآخر 1441 هجريًا، في إطار الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

ولهذه المباراة أهمية خاصة بالنسبة للفريق الكتلاني بعد الهزيمة المفاجئة على يد فالنسيا في الجولة الماضية بهدفين نظيفين، والتي تبعها خسارة صدارة الليجا للغريم التقليدي ريال مدريد.

في الوقت نفسه فإن ليفانتي لا يعيش أفضل فتراته ويواجه سلسلة من الهزائم المتتالية على صعيد الدوري وكذلك الكأس، مما يجعل المباراة سهلة إلى حد كبير بالنسبة لكتيبة المدرب كيكي سيتين.

ويحتل ليفانتي المرتبة الثالثة عشر برصيد 26 نقطة، بينما يأتي برشلونة في المركز الثاني برصيد 43 نقطة، فارق المستوى واضح بين الفريقين ولكن كرة القدم لا تعترف سوى بأرض الملعب وليس أدل على ذلك من مباراة الذهاب التي فاز بها ليفانتي بثلاثية، مما يُزيد الطابع الثأري لهذه المباراة.

برشلونة يقرر عدم التعاقد مع مهاجم في يناير

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع.

يُعاني برشلونة من غياب لويس سواريز وعثمان ديمبيلي ونيتو بسبب الإصابة، عدا ذلك فجميع الخيارات متاحة لتحقيق الفوز على ليفانتي.

