موعد مباراة برشلونة ضد سلتا فيجو، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد سلتا فيجو في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني 2019-20، وما هي القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع؟

أحمد جمال

يفتح استاد الكامب نو أبوابه لاستضافة مباراة برشلونة ضد سلتا فيجو يوم السبت 9 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 12 ربيع الأول 1441 هجرياً، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني 2019-20.

تلقى مشجعي البلاوجرانا أكثر من صدمه في الأيام الماضية بعد هزيمة ثقيلة ومفاجأة من ليفانتي في الجولة الماضية بثلاثية، ومن ثم التعادل المُخيب للآمال في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا مع سلافيا براج بمعقل الكتلان، وفي ظل قرأة مستوى الفريق على مدار الموسم الحالي فدائماً ما يعود برشلونة بنتائج جيدة ومستوى جيد بعد كل تعثر.

على الجانب الأخر يحتل سلتا فيجو المركز الثامن عشر عشر برصيد 9 نقاط، وكانت أخر مبارياته أمام خيتافي والتي هُزم فيها على ملعبه "ملعب بالايدوس" بهدف دون رد، لتستمر نتائج الفريق السيئة والتي تنحدر به أكثر وأكثر نحو الهبوط، وجدير بالذكر أن البلاوجرانا مازال يحتل الصدارة برصيد 22 نقطة، وبفارق الأهداف فقط عن ريال مدريد.

موعد مباراة برشلونة ضد سلتا فيجو والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة برشلونة - سلتا فيجو كامب نو السبت 9 نوفمبر 2019،

12 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية جوليرمو كوادرا فرنانديز beIN SPORTS HD 3

الغيابات والتشكيل المتوقع لبرشلونة