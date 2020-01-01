موعد مباراة دينامو كييف ضد برشلونة الإياب والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد دينامو كييف في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوير أبطال أوروبا 2020-21، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف ملعب أوليمبيسكي بأوكرانيا مباراة برشلونة ودينامو كييف ضمن أحداث الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا 2020-21.

قدم البارسا بداية قوية في دوري الأبطال هذا الموسم، ويحتل حتى الآن صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بعد الفوز على فيرينتسافاروش المجري بنتيجة كبيرة بخمسة أهداف مقابل هدف، ثم تفوق على يوفنتوس الذي يقع معه في نفس المجموعة بهدفين مقابل لاشيء في المباراة التي جمعتهم على ستاد يوفنتوس، والانتصار على الفريق الأوكراني في الجولة السابقة بهدفين لهدف.

يحتل نادي دينامو كييف الأوكراني المركز الثالث في ترتيب المجموعة بنقطة واحدة متعادلًا مع الفريق المجري ومتفوقًا فقط بفارق الأهداف، وخلال الثلاث مباريات الأولى خسر الفريق الأوكراني من يوفنتوس بهدفين مقابل لاشيء، وتعادل مع فيرينتسفاروش وخسر من برشلونة .

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ما هو موعد مباراة برشلونة ضد دينامو كييف؟

تقام مباراة برشلونة ضد دينامو كييف في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 ميلاديًا، الموافق 9 ربيع الآخر 1442 هجريًا.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ودينامو كييف؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث دوري أبطال أوروبا في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستذاع مباراة برشلونة ودينامو كييف على شاشتها.

أما إذا لم تكن مشترك في الباقة الرياضية للمجموعة القطرية، فيمكنك متابعة مباراة برشلونة عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول، والتي ستبدأ قبل انطلاق اللقاء بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب دينامو كييف - برشلونة الثلاثاء 24 نوفمبر 2020،

9 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 أوليمبيسكي

التشكيل المتوقع لدينامو كييف

يغيب عن نادي دينامو كييف عدد كبير من اللاعبين بسبب فيروس كورونا، هم دينيس بويوكو وتيودور بالوتا وأوليسكاندر كارافيايف وشابارينكو ودويلوند وجارماش وتسيتايشفيلي وميكولينكو وبوشتشان، ويغيب أيضًا كوستيفيتش وبوردا للإصابة العضلية للأول والإصابة في وتر أكيليس للثاني.

التشكيل | 4-2-3-1

روسلان نيشتشيريت

أرتيم شابانوف - دينيس بوبوف - إيليا زابارني - توماش كيدزيورا

أوليكساندر أندريفسكي - فولوديمير شيبيليف

جيرسون رودريجيز - فيتالي بويالسكي - فيكتور تسيجانكوف

فلاديسلاف سوبرياها

التشكيل المتوقع لبرشلونة

لا توجد حالات إيجابية بفيروس كورونا في صفوف برشلونة ، لكن سيغيب أنسو فاتي وبوسكيتس وأراوخو وبيكيه وأومتيتي لإصابات عضلية.

سيبدأ تير شتيجن في حراسة المرمى، ألبا ولونجليه ودي يونج وديست في الدفاع، بيانيتش وروبيرتو وديمبيلي وبيدري وميسي في الوسط، وجريزمان في الهجوم.

التشكيل | 4-2-3-1

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - كليمون لونجليه - فرينكي دي يونج - سيرجينيو ديست

ميراليم بيانيتش - سيرجيو روبيرتو

عثمان ديمبيلي - ليونيل ميسي - بيدري

أنطوان جريزمان