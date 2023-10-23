موعد مباراة برشلونة وشاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة وشاختار في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب مونتجويك الأولمبي مباراة برشلونة وشاختار دونيتسك في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والتي تقام ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

ويلعب برشلونة وشاختار في المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والتي تضم إلى جانبهما فريقي بورتو البرتغالي، ورويال أنتويرب البلجيكي.

وبدأ برشلونة مشواره في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 بأفضل طريقة ممكنة، بتحقيق فوز عريض على رويال أنتويرب بنتيجة 5-0، ثم تمكن من الانتصار خارج الديار على بورتو بهدف نظيف، ليصعد إلى قمة المجموعة مبكرًا بالعلامة الكاملة.

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أما شاختار، الطامح إلى خطف بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر، فقد خسر في الجولة الأولى أمام بورتو بنتيجة 3-1، قبل أن يتمكن من الفوز على رويال أنتويرب بنتيجة 3-2 ليحصد ثلاث نقاط، جعلته يحتل المركز الثالث في المجموعة بفارق الأهداف عن بورتو الوصيف.

وفي هذا التقرير نتعرف على موعد مباراة برشلونة وشاختار في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة برشلونة وشاختار في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة برشلونة وشاختار في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024، هو الأربعاء 25 أكتوبر 2023، على ملعب مونتجويك الأولمبي في مدينة برشلونة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وشاختار في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وستذاع مباراة برشلونة وشاختار عبر شاشتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب برشلونة - شاختار الأربعاء 25 أكتوبر 2023،

19:45 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 م ونتجويك الأولمبي

تشكيل برشلونة المتوقع:

من المتوقع أن يدخل تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة مواجهة شاختار بالتشكيل التالي..

التشكيل| 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جواو كانسيلو - إينييغو مارتينيز - أندرياس كريستينسن - أليخاندرو بالدي

جافي - أوريول روميو - إلكاي جوندوجان

فيران توريس - جواو فيليكس - لامين يامال