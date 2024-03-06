تعرف على موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يسعى نادي برشلونة إلى تجاوز التعثر ضد أتلتيك بيلباو في سان ماميس حينما يستضيف ريال مايوركا على ملعب "مونتجويك" ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني 2023-2024.

برشلونة لم يستغل تعادل ريال مدريد مع فالنسيا أو خسارة جيرونا من ريال مايوركا في الجولة الماضية، ليسقط بدوره في فخ التعادل مع أتلتيك بيلباو ويقلص الفارق مع الوصيف إلى نقطة واحدة.

ويحتاج البلوجرانا للفوز لأجل القفز إلى المركز الثاني وتقليص الفارق مع ريال مدريد إلى خمس نقاط.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا في الجولة 28 من الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا في الجولة 28 من الدوري الإسباني 2023-2024، هو الجمعة 8 مارس 2024، على ملعب مونتجويك.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني 2023-2024 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في الدوري الإسباني على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 1 لإذاعة اللقاء بتعليق حسن العيدروس.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق الملعب برشلونة - ريال مايوركا الجمعة 8 مارس 2024

23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN SPORTS HD 1 حسن العيدروس سان ماميس

تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة ريال مايوركا في الدوري الإسباني 2023-2024

تعرض الثنائي بيدري وفرينكي دي يونج للإصابة في لقاء أتلتيك بيلباو، وبالتالي لن يشاركا ضد مايوركا، كما قد يتواجد فيران توريس على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة.

من المتوقع أن يدخل المدرب تشافي هيرنانديز المباراة بالتشكيل التالي:-