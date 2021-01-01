موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في الجولة الثانية والعشرون من الدوري الإسباني 2020-21، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف نادي ريال بيتيس نادي برشلونة في الجولة 22 من الدوري الإسباني 2020-21، وذلك على ملعب بينيتو فياماريان.

فاز برشلونة على أتلتيك بيلباو في الجولة الماضية 2-1 في ملعبه الكامب نو، ويحتل البلاوجرانا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثالث، وعشر نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر.

أما نادي ريال بيتيس فيقدم موسم جيد في الليجا حتى الآن، ويحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، وكانت آخر مبارياته ضد أوساسونا وفاز عليه بنتيجة 1-0.

وفي هذ التقرير، نتعرف على موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني 2020-21، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس؟

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس هو يوم الأحد 7 فبراير 2021 ميلاديًا، الموافق 25 جمادى الآخرة 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال بيتيس؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث الدوري الإسباني مباشرةً وحصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 3.

أما متابعي النسخة العربية من جول فبإمكانهم متابعة البث المباشر لمباراة برشلونة وريال بيتيس كتابيًا، والذي سيبدأ قبل الصافرة بأكثر من نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة ريال بيتيس - برشلونة بينيتو فيامارين الأحد 7 فبراير 2021،

25 جمادى الآخرة 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

ما هو التشكيل المتوقع لريال بيتيس؟

يغيب عن ريال بيتيس دييجو لاينز بسبب فيروس كورونا، كما يغيب كلاوديو برافو وداني مارتين ومارك بارترا بسبب الإصابة.

التشكيل| 4-2-3-1

جويل روبليس

أليكس مورينو - فيكتور رويز - عيسى ماندي - إيمرسون

سيرخيو كاناليس - جويدو رودريجيز

رودري - نبيل فقير - خواكين

بورخا إجليسياس

ما هو التشكيل المتوقع لبرشلونة؟

يغيب عن برشلونة فيليبي كوتينيو وجيرارد بيكيه وأنسو فاتي للإصابة، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب رونالد كومان بالتشكيل التالي..

📖 لا تقلب الصفحة حتى تقرأ السطر الأخير 🙃 pic.twitter.com/Vt0Rl6PlCn — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 3, 2021

التشكيل| 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - صامويل أومتيتي - رونالد أراوخو - سيرجي روبيرتو

بيدري - ميراليم بيانيتش - فرينكي دي يونج

أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي - عثمان ديمبيلي