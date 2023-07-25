موعد مباراة برشلونة وآرسنال الودية 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة وآرسنال الودية، والتي تقام ضمن تحضيرات الفريقين لمنافسات موسم 2023-24، وما هي القنوات الناقلة؟

يستهل نادي برشلونة الإسباني تحضيراته لمنافسات موسم 2023-24، وذلك في المعسكر الذي يقضيه حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

برشلونة سيخوض عددًا من المباريات في الولايات المتحدة، لكنه لم يتمكن من خوض المباراة الأولى أمام يوفنتوس الإيطالي بسبب فيروس المعدة الذي ضرب الفريق، تخللها مواجهة أمام ريال مدريد.

أما آرسنال، الذي يقضى هو الآخر جولته التحضيرية في الولايات المتحدة، فقد خسر أمام مانشستر يونايتد في آخر مبارياته التحضيرية بهدفين دون رد.

ويحاول النادي الكاتالوني استغلال الفترة التحضيرية من أجل مواصلة انسجام الصفقات الجديدة مع الفريق بأفضل صورة ممكنة، والاستعداد للموسم الجديد من أجل الحفاظ على لقب الدوري الإسباني، والمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.

الآن نتعرف على موعد مباراة برشلونة وآرسنال الودية 2023 في جولة أبطال كرة القدم، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة برشلونة وآرسنال الودية في صيف 2023؟

موعد مباراة برشلونة وآرسنال، الودية في المعسكر التحضيري للفريقين، في الولايات المتحدة الأمريكية، هو الخميس 27 يوليو 2022، على ملعب صوفي بمدينة إنجلوود.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف فجرًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وآرسنال الودية في صيف 2023؟

حصلت قناة الكويت الرياضية على حقوق بث مباريات البطولة الودية المقامة في الولايات المتحدة، وبكل تأكيد ستذيع مباراة برشلونة وآرسنال في البطولة.