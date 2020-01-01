موعد مباراة برشلونة القادمة ضد إيبار في الدوري الإسباني

تعرف على موعد مباراة برشلونة القادمة ضد إيبار في الجولة 25 من الدوري الإسباني 2019-2020 وما هي القنوات الناقلة للقاء؟

أبانوب صفوت

يلتقى فريق برشلونة مع إيبار في الجولة 25 من الدوري الإسباني يوم السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادى الآخرة 1441 هجريًا، في المباراة التي ستقام على ملعب كامب نو الخاص بالعملاق الكتالوني، وتبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

نجح برشلونة في الجولة الماضية في تجاوز عقبة خيتافي صاحب الترتيب الثالث بصعوبة شديدة، بعد أن تفوق بهدفين لهدف، في مباراة شهدت تقارب كبير في المستوى بين الطرفين وإضاعتهما للكثير من الفرص.

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بالنسبة لفريق إيبار ، تم تأجيل مباراته ضد ريال سوسيداد بسبب سوء الأحوال الجوية، ويتواجد الفريق في المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة، بفارق 4 نقاط فقط عن مراكز الهبوط، مما يجعل المباراة المقبلة مهمة للفريق وصعبة للغاية على البلاوجرانا.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة برشلونة و إيبار في الجولة 25 من الدوري الإسباني ، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

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موعد مباراة برشلونة ضد إيبار والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة برشلونة - إيبار كامب نو السبت 22 فبراير 2020،

28 جمادى الآخر 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 3



