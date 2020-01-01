موعد مباراة برشلونة ضد إبيزا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة برشلونة القادمة أمام إبيزا في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يحلّ برشلونة ضيفًا ثقيلًا على إبيزا مساء الأربعاء الموافق 22 يناير 2020 ميلاديًا، الموافق 27 جمادي الأول 1441 هجريًا، في إطار دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

كتيبة المدرب كيكي سيتين تُوّد أن تذهب بعيدًا في هذه البطولة الهامة في سبيل استعادة اللقب بعد خسارته في النهائي من النسخة الأخيرة لحساب فالنسيا في مفاجأة كبيرة.

في الوقت نفسه فسيحاول إبيزا أن يصنع التاريخ والمفاجآة، لا سيما وأن الفريق يظهر بصورة مميزة في دوري الدرجة الثالثة الإسباني هذا الموسم باحتلاله للمركز الثالث.

ستكون هذه هي المباراة الثانية لسيتين على راس القيادة الفنية للبرسا، وسيسعى لإثبات نفسه من خلال الفوز بنتيجة كبيرة وبالتبعية كسب ثقة الجمهور ووضع قدم في الدور المقبل من البطولة.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة برشلونة ضد إبيزا والقنوات الناقلة..

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موعد مباراة برشلونة ضد إبيزا والقنوات الناقلة

لن تحصل أي قناة عربية على حقوق بث كأس ملك إسبانيا هذا الموسم، لكن هناك بعض القنوات على الأقمار الأخرى الغير عربية التي يمكنك من خلالها متابعة مباراة برشلونة ضد إيبيزا.

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة إبيزا - برشلونة مونيسيبال دي كان ميسيس الأربعاء 22 يناير 2020،

27 جمادي الأول 1441،

20:00 مصر، 21:00 السعودية Sport TV 5

الغيابات والتشكيل المتوقع لبرشلونة

سيفتقد برشلونة في مباراة إبيزا لخدمات كلاً من ديمبيلي ولويس سواريز بسبب الإصابة، بينما لن يفتقد الفريق الكتالوني لأي لاعب أخر بداعي الإيقاف.

لا نستطيع التكهن بطريقة وأسلوب اللعب الذي سيطبقه المدرب الجديد كيكي سيتين مع الفريق، خاصة في مباراة الكأس الأولى له وضد فريق لن يكون بالصعوبة التغلب عليه، ولذا فمن المتوقع أن يُريح بعض الأسماء الأساسية في الفريق، وهو ما سيكون من الصعب التكهن به بنسبة كبيرة.

ولذا فيظل التوقع القائم هو أن يبدأ بطريقة (4-3-3)، بتواجد تير شتيجن في حراسة المرمى، أمامه رباعي دفاعي مكون من سيميدو، بيكيه، لونجليه وألبا، وفي الوسط بوسكيتس، راكيتيتش وأرتورو فيدال وفي الهجوم ميسي، جريزمان وأنسو فاتي.

خاص | برشلونة يحدد بديل سواريز ويتحرك لضمه

التشكيل | 4-3-3