موعد مباراة برشلونة وأوساسونا في السوبر الإسباني 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة وأوساسونا في نصف نهائي السوبر الإسباني 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب الأول بارك، في المملكة العربية السعودية مباريات السوبر الإسباني 2024، وسنكون على موعد مع مباراة برشلونة وأوساسونا ضمن مباريات نصف نهائي كأس السوبر أو سوبر كوبا كما يُطلق عليه.

وتستمر إقامة السوبر الإسباني، بمشاركة أربع فرق، وسيشارك هذا الموسم ريال مدريد بصفته بطل كأس إسبانيا، والبلوجرانا بطلًا للدوري الإسباني، بينما يلعب أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث في الدوري، ويشارك أوساسونا بصفته وصيف كأس إسبانيا.

ويدخل برشلونة المباراة وهو البطل التاريخي لبطولة السوبر بواقع 14 لقباً، وبفارق لقبين عن الملكي غريمه التقليدي، وبالتأكيد يطمح البارسا في اتساع الفارق والتتويج بالبطولة الخامسة عشرة.

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على الجانب الآخر تُعد هذه هي المشاركة الأولى لفريق أوساسونا في بطولة كأس السوبر الإسباني عبر تاريخه، وعلى الرغم من صعوبة الحلم إلا أن أصحاب القمصان الأحمر والأزرق يأملون في تحقيق أولى بطولاتهم في السوبر كوبا.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة برشلونة وأوساسونا في نصف نهائي السوبر الإسباني 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات كأس ملك إسبانيا 2024، القنوات الناقلة ونتائج كل الأدوار

ما موعد مباراة برشلونة وأوساسونا في السوبر الإسباني 2024؟

موعد مباراة برشلونة وأوساسونا في نصف نهائي السوبر الإسباني هو الخميس 11 يناير 2024، على ملعب الأول بارك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أوساسونا في السوبر الإسباني 2024؟

مباريات كأس السوبر الإسباني تذاع على شبكة قنوات SCC، والتي تعد الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذا يمكنك متابعة مباراة برشلونة ضد أوساسونا على قناة SSC HD 1، بتعليق عبد الله الغامدي.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب برشلونة - أوساسونا الخميس 11 يناير 2024

2200 مصر، 21:00 السعودية SSC HD 1 الأول بارك

تشكيل برشلونة المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

إينياكي بينيا سوتوريس

أليخاندرو بالدي – جيوليس كوندي – رونالد أراوخو – جواو كانسيلو

سيرجي روبيرتو – إيلكاي جوندوجان – فرينكي دي يونج

جواو فيليكس - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا