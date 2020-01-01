موعد مباراة برشلونة القادمة ضد أتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني

تعرف على موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إطار نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، وما هي القنوات الناقلة، والتشكيل المتوقع للقاء؟

يستعد برشلونة لمواجهة العنيد أتلتيكو مدريد في لقاء منتظر من محبي الكرة الإسبانية، وذلك في إطار مباريات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بنظامه الجديد، وهو اللقاء المُقرر إقامته يوم الخميس 9 يناير 2020 ميلاديًا، الموافق 14 جمادي الأخر 1441 هجريًا، على ملعب الملك عبد الله الدولي الذي يُعرف باسم الجوهرة.

كان برشلونة قد خسر نهائي الكأس في النسخة الماضية أمام فالنسيا، ومن ثم قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة بطولة السوبر بطريقة مُغايرة بدلًا من مواجهة بطل الدوري مع الفائز بكأس ملك إسبانيا، وفي النظام الجديد ستشارك أربعة أندية، في أدوار نصف النهائي والنهائي، وألقت القرعة العملاق الكتالوني في مواجهة الروخيبلانكوس

من جهة أخرى يلعب أتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني بصفته ثالث الترتيب في نسخة الموسم الماضي من الدوي الإسباني، وذلك لأن وصيف الكأس هو نفسه بطل الدوري وهو البلاوجرانا، وسيسعى لاستغلال الفرصة من أجل العودة للتتويج بالألقاب مرة أخرى تحت قيادة دييجو سيميوني.

فما هو موعد مباراة برشلونة و أتلتيكو مدريد؟ وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟ هذا ما ينقله لكم جول في هذا التقرير.

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موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة