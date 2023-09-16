موعد مباراة النصر القادمة في دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة أمام برسبوليس في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-24 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستعد النصر لبداية مشواره في دوري أبطال آسيا 2023-2024، بمواجهة فريق برسبوليس الإيراني، على استاد آزادي.

وأسفرت القرعة عن وقوع النصر في المجموعة الخامسة من البطولة، بجانب برسبوليس الإيراني، الدحيل القطري، والاستقلال الطاجيكي.

ويتسلح النصر بقوته الهجومية الضاربة، ويطمح هذا الموسم إلى الذهاب بعيدًا في البطولة، والمنافسة بكل قوة على اللقب الغائب عن خزائن العالمي منذ سنوات طويلة.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة الهلال وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة برسبوليس والنصر في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

موعد مباراة النصر وبرسبوليس، في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024، هو الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، على استاد آزادي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برسبوليس والنصر في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي حصلت على حقوق إذاعة مباريات دوري روشن السعودي والبطولات الآسيوية داخل المملكة.

كما يمكن المتابعة عبر قنوات beIN AFC خارج الأراضي السعودية، بينما تنقل قنوات أبوظبي الرياضية البطولة داخل الإمارات.