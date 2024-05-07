تعرف على موعد مباراة باير ليفركوزن وروما في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب "باي أرينا" مباراة هامة تجمع بين باير ليفركوزن وروما في إياب نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2023-2024.

المباراة الأولى بين الفريقين والتي جمعتمها في ملعب الاولمبيكو انتهت بفوز كتيبة المدرب تشابي ألونسو بهدفين نظيفين ليضع أكثر من قدم في النهائي.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد باير ليفركوزن وروما في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

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جدول مباريات الدوري الأوروبي 2023-2024، والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة باير ليفركوزن وروما في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024 ؟

موعد مباراة باير ليفركوزن وروما في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024 هو يوم الخميس 9 مايو 2024 على ملعب باي أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة باير ليفركوزن وروما في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الأوروبي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" ستجد مباراة باير ليفركوزن وروما في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق TOD.

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