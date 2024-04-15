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Jamal Musiala Bayern Munich Arsenal Champions League 2023-24Getty
بلال محمد

موعد مباراة بايرن ميونخ وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة بايرن ميونخ وآرسنال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين...

يستقبل ملعب آليانز أرينا، مباراة هامة وقوية تجمع بين بايرن ميونخ وآرسنال، ضمن إياب مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

مباراة لا تحمل القسمة على اثنين، إذ سيعمل كل فريق على تحقيق الفوز في اللقاء، لضمان الوصول إلى نصف النهائي بعد نهاية مباراة الذهاب بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف على موعد مباراة بايرن ميونخ وآرسنال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة بايرن ميونخ وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة بايرن ميونخ وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الأربعاء 17 أبريل 2024، على ملعب أليانز آرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة بايرن ميونخ وآرسنال عبر إحدى قنواتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 2 لنقل المباراة المرتقبة بتعليق خليل البلوشي.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
بايرن ميونخ - آرسنالالأربعاء 17 أبريل 2024،
21:00 مصر، 22:00 السعودية		beIN Sports HD 2أليانز آرينا

تشكيل آرسنال المتوقع أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2023-2024:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمى

دافيد رايا

خط الدفاعبن وايت - جابرييل ماجالايس - ويليام ساليبا - كيفيور
خط الوسطكاي هافيرتز- ديكلان رايس - مارتن أوديجارد
خط الهجومبوكايو ساكا - جابرييل جيسوس - جابرييل مارتينيلي

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام آرسنال في دوري أبطال أوروبا 2023-2024:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمى

أولرايش

خط الدفاعكيميتش - أوباميكانو - كيم - ألفونسو ديفيس
خط الوسطجوريتسكا - ليمار - توماس مولر
خط الهجومجمال موسيالا - هاري كين - سيرج جنابري

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