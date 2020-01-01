كلاسيكو ألمانيا: الموعد، القنوات الناقلة وأخبار البايرن ودورتموند

كل ما تريد معرفته عن مباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ في الجولة 28 من الدوري الألماني 2019-2020، الموعد والقنوات الناقلة وأخبار الفريقين

ينتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم كلاسيكو ألمانيا الأول بعد عودة الدوري الألماني من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم وفي أوروبا بشكلٍ خاص.

عاد البوندسليجا في 16 مايو 2020 بديربي ألماني تاريخي بين بوروسيا دورتموند وشالكه، وانتهى بفوز الأصفر والأبيض على الأزرق برباعيةٍ نظيفة اقترب بها من الصدارة مؤقتًا، لكن بايرن ميونخ فاز في اليوم التالي على أونيون برلين وأعاد الفارق إلى ما كان.

أصبح الكلاسيكير واحدًا من أكثر المباريات متابعةً في السنوات الأخيرة، وذلك بعد تطور أسود فيستفاليا الكبير الذي يعود الفضل فيه ليورجن كلوب مدرب ليفربول الحالي، وذاع سيط اللقاء أكثر بعد مواجهة طرفي الكلاسيكو الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا 2012-13.

المزيد من الفرق

لكن ما هو موعد مباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ القادمة؟ وما هي القنوات الناقلة للقاء وما هي أخبار الفريقين قبل الكلاسيكير؟ هذا ما سنتعرف عليه وأكثر.

متى مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند؟

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ هو الثلاثاء 26 مايو 2020 ميلاديًا الموافق 3 شوال 1441 هجريًا، وستنطلق صافرة بداية كلاسيكو ألمانيا الأول بعد الكورونا في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

المباراة الموعد الملعب بوروسيا دورتموند - بايرن ميونخ الثلاثاء 26 مايو 2020،

3 شوال 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية سيجنال إيدونا بارك

ما هي القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس "beIN SPORTS" حقوق بث مباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ في الوطن العربي، وستخصص له القناة الأولى في الباقة الرياضية لنقل أحداثه.

المباراة الموعد القنوات الناقلة بوروسيا دورتموند - بايرن ميونخ الثلاثاء 26 مايو 2020،

3 شوال 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN SPORTS HD 1

أخبار بايرن ميونخ قبل الكلاسيكو لم يظهر بايرن ميونخ بالشكل المعتاد في مباراته الأولى في الدوري الألماني ضد أونيون برلين، لكنه نجح في الفوز بهدفين نظيفين وتأمين الصدارة. كان هذا بسبب الغيابات المؤثرة على الفريق، حيث يفتقد البافاري لخدمات فيليبي كوتينيو صانع الألعاب الأساسي، وسيستمر غيابه في الكلاسيكير ضد بوروسيا دورتموند ، وهو ما قد يسبب أزمة للبافاري. سيغيب أيضًا عن البايرن كورينتين توليسو ونيكلاس زوله، الأول بسبب الإصابة في الكاحل، والثاني بسبب الإصابة بالرباط الصليبي مع بداية الموسم. أخبار بوروسيا دورتموند رغم الإصابات الكثيرة في بوروسيا دورتموند ، نجح الفريق في سحق شالكه في ديربي الرور برباعيةٍ نظيفة، وظهر بشكلٍ جيد رغم بداية سانشو من على مقاعد البدلاء. أصبح من المؤكد حتى الآن غياب القائد ماركو رويس بسبب الإصابة العضلية، ودان أكسيل زاجادو بسبب إصابة في الركبة، عن مباراة بايرن ميونخ ، ومن المرجح أن يلحق بهما نيكو شولز الذي يعاني من إصابة عضلية. أما الثنائي إيمري تشان وأكسيل فيتسيل المصابان عضليًا أيضًا، فيبقى وضعهما حتى الآن غير معلوم، لكنهما قد يلحقا بمباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند . غيابات مباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ

كيف سيؤثر الكلاسيكير على الدوري الألماني 2019-20؟

يحتل بايرن ميونخ صدارة ترتيب الدوري الألماني برصيد 58 نقطة، وخلفه بوروسيا دورتموند برصيد 54 نقطة، أي أن الفارق بينهما هو 4 نقاطٍ فقط.

مباراة كلاسيكو ألمانيا ستحدد الكثير من ملامح البطل، فقد يخرج منها البايرن منتصرًا وحينها سيكون الأقرب للبوندسليجا، لكن مباريات الأحمر المتبقية ستكون أمام فرق لها طموح أوروبي، وقد تتسبب في فقدان بعض النقاط.

يمكننا القول أن البافاري إذا أراد الفوز بالدوري عليه الفوز بالكلاسيكير، لكن ماذا سيحدث إن لم ينجح في ذلك؟

الاحتمال الأول هو فوز بوروسيا دورتموند وحينها الفائز بجميع مبارياته المتبقية سيكون البطل، ويجب محوا كلمة التعادل والهزيمة من قاموس الفريقين، وقياسًا بقوة الفرق سيفوز الأصفر والأسود بالدوري، إذا نجح في كبح جماح الفرق القريبة من الهبوط والخروج من مبارياتهم بالثلاث نقاط.

في حالة التعادل في كلاسيكو ألمانيا سيكون بايرن ميونخ هو الأقرب للدوري، حيث سيبقى الوضع الحالي كما هو، لكن بوروسيا مونشنجلادباخ قد يساوي دورتموند في عدد النقاط، وهو ما سيمثل ضغط آخر على أسود فستفاليا.

تاريخ مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند

يعرف الكلاسيكير بأنه كلاسيكو ألمانيا، وهو يجمع بين الفريقين الأقوى والأنجح في السنوات الأخيرة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند .

اشتهرت هذه المواجهة بقوة بدايةً من عام 2010، ففي كل عام يتنافس الفريقان بقوة على لقب البوندسليجا، وبلغ الصراع بينهما ذروته في عام 2013، عندما تواجه الفريق البافاري بالأصفر البروسي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

يرى العديد من المحللين أنه لا يمكن اعتبار اللقاء بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند هو قمة الكرة الألمانية، كذلك لا يمكن تسمية المباراة بينهما بالكلاسيكو، وذلك لحِدث الصراع بينهما وعدم وجود تاريخ ممتد لعشرات السنوات من التنافس بينهما.

تاريخياً جمع الفريقين 125 مباراة في جميع البطولات، فاز البافاري بـ59، وانتصر البروسي في 33، وانتهت 33 مباراة بالتعادل.